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Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Gergin Protestolar

Seul'de Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasına karşı ve destekleyenler arasında büyük bir gösteri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:35
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İçin Gergin Protestolar

Güney Kore'nin başkenti Seul, Yoon Suk Yeol'un görevden alınması ve tutukluluğuna karşı büyüyen bir gösteri alanı haline geldi. Kısa süreli sıkıyönetim sonrası uzaklaştırılan Yoon'un destekçileri ve karşıtları, Gwanghwamun bölgesinde protestolar düzenledi.

Yonhap'ın verilerine göre, Yoon'un karşıtları ve destekçileri arasında yapılan protestolara yaklaşık 5 bin Yoon karşıtı ile 35 bin Yoon destekçisi katıldı. Yoon'un derhal serbest bırakılması ve tekrar göreve getirilmesi yönündeki sloganlarla dolu gösteriler, ülke genelinde büyük bir tartışma konusu oldu.

Protesto sırasında, tutuklama kararına tepki gösteren kalabalık, Yoon'un bir an önce serbest bırakılması için çağrılarda bulunurken, karşıt grup da Anayasa Mahkemesi'nden Yoon’un görevden alınmasıyla ilgili kararın hızla onaylanmasını talep etti.

Yoon Suk Yeol'un Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Yoon Suk Yeol, Güney Kore Ulusal Meclisi tarafından 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azledilmesiyle görevden uzaklaştırılmış, bu süreçte 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştır. 19 Ocak'ta ise Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından 'ayaklanmaya liderlik etme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanmıştır.

Ayrıca, Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta Yoon hakkında 'ayaklanmaya liderlik etme' suçlamasıyla bir iddianame hazırlandığını duyurmuştur. Yoon'un 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası ise Anayasa Mahkemesi'nde devam etmektedir.

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