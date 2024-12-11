DOLAR
34,84 -0,07%
EURO
36,7 -0,07%
ALTIN
3.000,53 0,49%
BITCOIN
3.396.756,88 -1,16%

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol için Tutuklama Talebi Kapıda

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturmada tutuklama talep edilebileceği belirtildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 08:48
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol için Tutuklama Talebi Kapıda

Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Tutuklama Süreci Başlayabilir

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu soruşturmayı yürüten Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Başsavcısı Oh Dong-woon, koşulların oluşması halinde Yoon'un gözaltına alınabileceğini veya tutuklama talep edilebileceğini ifade etti.

Oh Dong-woon'dan Çarpıcı Açıklama

Yonhap ajansının haberine göre, Oh, meclis komitesinde yaptığı konuşmada, olayla ilgili derinlemesine bir inceleme yürütüldüğünü ve her türlü önlemi almaya hazır olduklarını belirtti. Özellikle milletvekillerinden birinin, “Bunu yapacak iradeniz var mı?” sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti: “Evet, irademiz oldukça yüksek.”

Seul Yüksek Savcılığı'nın Rolü

CIO'nun yanı sıra, Seul Yüksek Savcılığı da “vatana ihanet” ve “görevi kötü kullanma” suçları ile ilgili bir soruşturma yürütmektedir. Yoon, bu soruşturmada “şüpheli” olarak tanımlandı. Soruşturma kapsamındaki gelişmeler çok hızlı ilerliyor; eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun 8 Aralık'ta gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Meclis Kararları ve Sıkıyönetim İlanı

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık’taki sıkıyönetim durumu ile ilgili Yoon Suk Yeol’un “derhal” gözaltına alınmasını içeren bir karar tasarısını kabul etti. Meclisin bu kararı sonrasında polis, Devlet Başkanlığı Ofisi ile diğer güvenlik merkezlerine baskınlar düzenledi.

Yoon'un Açıklamaları ve Sıkıyönetim İlanı

Yoon, sıkıyönetim ilanını “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını” öne sürerek yapmıştı. Ancak, yasağın parlamentodaki oylamada kaldırılması ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasından sonra sıkıyönetimde geri adım atıldı. Sıkıyönetimin sona erdirilmesi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanmıştı.

Soruşturmanın Sonuçları

Devlet Başkanı Yoon’a yönelik “vatana ihanet”, “silahlı kalkışmaya teşebbüs” ve “görevi kötüye kullanma” gibi suçlamalar nedeniyle yurt dışı seyahat yasağı getirildiği belirtiliyor. Bu gelişmeler, Güney Kore'de siyasi atmosferi daha da gerginleştirmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da FETÖ Finans Operasyonu: 14 Gözaltı
2
Siberağ-11 Operasyonunda 46 Şüpheli Yakalandı
3
Tayvan Çevresinde Çin'e Ait 53 Askeri Hava Aracı ve 19 Gemi Tespit Edildi
4
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol için Tutuklama Talebi Kapıda
5
İLESAM Başkanı Parmaksız, Türkiye'de 750 Milyon Kitap Basıldığını Açıkladı
6
Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahalede Bulunuyor
7
Yeni Gazetecilik Eğitimi Başladı: NJ 101

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!