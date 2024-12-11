Güney Kore'de Yoon Suk Yeol için Tutuklama Talebi Kapıda

Güney Kore'de Sıkıyönetim Soruşturmasında Tutuklama Süreci Başlayabilir

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Söz konusu soruşturmayı yürüten Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Başsavcısı Oh Dong-woon, koşulların oluşması halinde Yoon'un gözaltına alınabileceğini veya tutuklama talep edilebileceğini ifade etti.

Oh Dong-woon'dan Çarpıcı Açıklama

Yonhap ajansının haberine göre, Oh, meclis komitesinde yaptığı konuşmada, olayla ilgili derinlemesine bir inceleme yürütüldüğünü ve her türlü önlemi almaya hazır olduklarını belirtti. Özellikle milletvekillerinden birinin, “Bunu yapacak iradeniz var mı?” sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti: “Evet, irademiz oldukça yüksek.”

Seul Yüksek Savcılığı'nın Rolü

CIO'nun yanı sıra, Seul Yüksek Savcılığı da “vatana ihanet” ve “görevi kötü kullanma” suçları ile ilgili bir soruşturma yürütmektedir. Yoon, bu soruşturmada “şüpheli” olarak tanımlandı. Soruşturma kapsamındaki gelişmeler çok hızlı ilerliyor; eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun 8 Aralık'ta gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Meclis Kararları ve Sıkıyönetim İlanı

Güney Kore Ulusal Meclisi, 3 Aralık’taki sıkıyönetim durumu ile ilgili Yoon Suk Yeol’un “derhal” gözaltına alınmasını içeren bir karar tasarısını kabul etti. Meclisin bu kararı sonrasında polis, Devlet Başkanlığı Ofisi ile diğer güvenlik merkezlerine baskınlar düzenledi.

Yoon'un Açıklamaları ve Sıkıyönetim İlanı

Yoon, sıkıyönetim ilanını “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığını” öne sürerek yapmıştı. Ancak, yasağın parlamentodaki oylamada kaldırılması ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasından sonra sıkıyönetimde geri adım atıldı. Sıkıyönetimin sona erdirilmesi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklanmıştı.

Soruşturmanın Sonuçları

Devlet Başkanı Yoon’a yönelik “vatana ihanet”, “silahlı kalkışmaya teşebbüs” ve “görevi kötüye kullanma” gibi suçlamalar nedeniyle yurt dışı seyahat yasağı getirildiği belirtiliyor. Bu gelişmeler, Güney Kore'de siyasi atmosferi daha da gerginleştirmiş durumda.