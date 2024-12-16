DOLAR
34,95 0,02%
EURO
36,79 -0,25%
ALTIN
2.979,43 -0,09%
BITCOIN
3.668.054,07 -1,77%

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İfadeye Çağrılıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim soruşturmasında ifade vermek üzere çağrıldı. Yoon, görevden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 08:04
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İfadeye Çağrılıyor

Yoon Suk Yeol İfadeye Çağrılıyor

Güney Kore, sıkıyönetim ilanı üzerinden yaşanan tartışmalarla çalkalanıyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık tarihinde yaptığı başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bu hafta ifadeye çağrılacak.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey yöneticiler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi’nin (CIO) yürüttüğü ortak soruşturmaya dahil olan yetkililer, Yoon’un ifadesini talep ettiklerini belirtti. Çarşamba gününden önce Yoon’un ifadeye çağrılacağı planlanıyor.

Soruşturmanın Sebepleri

Yürütülen soruşturma, “ayaklanmaya teşebbüs” ve “görevi kötüye kullanma” ile ilgili şüpheler üzerine yoğunlaşmış durumda. Yoon, sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak ayaklanma girişiminin “şebeke lideri” olmakla suçlanıyor.

Yoon, Ulusal Meclis’in 14 Aralık’ta gerçekleştirdiği oylamada azil önergesini kabul etmesinin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Sıkıyönetim ilanıyla ilgili adli süreci yöneten özel savcılık, Yoon’un 15 Kasım’da ifade vermek üzere Seul Bölge Savcılığına çağrıldığını ancak avukat tutmadığı gerekçesiyle ifadesini vermediğini açıkladı.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı açıklamada muhalefeti “devlet karşıtı aktivitelere karışmakla” suçlamış ve sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak parlamentonun oylamada sıkıyönetim kararını kaldırmasının ardından düzen bu sefer, Bakanlar Kurulu’nun onay vermesiyle sağlandı.

Yoon, muhalefeti hükümetin çalışma düzenini engellemekle suçlayarak sıkıyönetimin “Kuzey Kore yanlısı güçleri sona erdirmek ve anayasal özgürlükleri korumak” amacı taşıdığını savundu. Bu süreçte, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olma çağrısında bulunmuştu.

Parlamentoda gerçekleşen acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılması için sunulan önerge, 190 milletvekili tarafından kabul edildi. Sıkıyönetim, yapılan oylamanın ardından “hükümsüz” hale geldi. Yoon, Bakanlar Kurulu’nun onayı sonrasında sıkıyönetimini sona erdirdiğini açıkladı.

Öte yandan, ana muhalefetteki Demokrat Parti ve diğer muhalefet partileri, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un azli için meclise önerge sunmuştu. 7 Aralık’ta yapılan ilk oylama nitelikli çoğunluğa ulaşamadığı için reddedilmiş, 14 Aralık’taki ikinci oylamada önerge kabul edilmişti. Yoon, Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karara kadar görevden geçici olarak uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten görevlendirildi.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İfadeye Çağrılıyor
2
Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor
3
İzmir'de Kundaklama İddiası: Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı
4
16 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Spor Müsabakaları
5
2025 Bütçesinde Kadın ve Çocukların Durumu: TBMM'de Tartışmalar Alevlendi
6
Güney Kore'de İktidar Partisi Lideri Han Dong-hoon İstifa Etti
7
Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki'den ALBA-TCP Zirvesi'nde Teşekkür Mesajı

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi