Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İfadeye Çağrılıyor

Yoon Suk Yeol İfadeye Çağrılıyor

Güney Kore, sıkıyönetim ilanı üzerinden yaşanan tartışmalarla çalkalanıyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık tarihinde yaptığı başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında bu hafta ifadeye çağrılacak.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve üst düzey yöneticiler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi’nin (CIO) yürüttüğü ortak soruşturmaya dahil olan yetkililer, Yoon’un ifadesini talep ettiklerini belirtti. Çarşamba gününden önce Yoon’un ifadeye çağrılacağı planlanıyor.

Soruşturmanın Sebepleri

Yürütülen soruşturma, “ayaklanmaya teşebbüs” ve “görevi kötüye kullanma” ile ilgili şüpheler üzerine yoğunlaşmış durumda. Yoon, sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı olarak ayaklanma girişiminin “şebeke lideri” olmakla suçlanıyor.

Yoon, Ulusal Meclis’in 14 Aralık’ta gerçekleştirdiği oylamada azil önergesini kabul etmesinin ardından görevinden uzaklaştırılmıştı. Sıkıyönetim ilanıyla ilgili adli süreci yöneten özel savcılık, Yoon’un 15 Kasım’da ifade vermek üzere Seul Bölge Savcılığına çağrıldığını ancak avukat tutmadığı gerekçesiyle ifadesini vermediğini açıkladı.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı açıklamada muhalefeti “devlet karşıtı aktivitelere karışmakla” suçlamış ve sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak parlamentonun oylamada sıkıyönetim kararını kaldırmasının ardından düzen bu sefer, Bakanlar Kurulu’nun onay vermesiyle sağlandı.

Yoon, muhalefeti hükümetin çalışma düzenini engellemekle suçlayarak sıkıyönetimin “Kuzey Kore yanlısı güçleri sona erdirmek ve anayasal özgürlükleri korumak” amacı taşıdığını savundu. Bu süreçte, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olma çağrısında bulunmuştu.

Parlamentoda gerçekleşen acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılması için sunulan önerge, 190 milletvekili tarafından kabul edildi. Sıkıyönetim, yapılan oylamanın ardından “hükümsüz” hale geldi. Yoon, Bakanlar Kurulu’nun onayı sonrasında sıkıyönetimini sona erdirdiğini açıkladı.

Öte yandan, ana muhalefetteki Demokrat Parti ve diğer muhalefet partileri, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon’un azli için meclise önerge sunmuştu. 7 Aralık’ta yapılan ilk oylama nitelikli çoğunluğa ulaşamadığı için reddedilmiş, 14 Aralık’taki ikinci oylamada önerge kabul edilmişti. Yoon, Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karara kadar görevden geçici olarak uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten görevlendirildi.