Güney Kore'de Yoon Suk Yeol İkinci Defa İfadeye Çağrıldı

Yoon Suk Yeol Yeniden İfade Vermeye Çağrıldı

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta ilan edilen kısa süreli sıkıyönetim ile ilgili olarak bir kez daha ifadeye çağrıldı. Ülkenin önde gelen haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre, sıkıyönetim davasını yürüten özel savcılık ekibi, Yoon'a yeni bir tebligat gönderdi.

Önceki ifadeyi reddeden Yoon'un, şimdi de ikinci kez sorguya alınacağı belirtiliyor. Bu arada, Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Yoon'un azli ile ilgili ilk duruşmanın 27 Aralık'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yolsuzluk Soruşturması ve İfade Talepleri

Emniyet Genel Müdürlüğü, Savunma Bakanlığı ve yüksek düzey yetkililer hakkında devam eden Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ortak soruşturması çerçevesinde, Yoon'un ifadesini talep edeceğini açıkladı. Eğer Yoon, bir kez daha ifade vermeyi reddederse, savcılık mahkemeye başvurarak tutuklama talebinde bulunabilir.

Dün Seul Bölge Savcılığına çağrılan Yoon, henüz avukat tutmadığı gerekçesiyle ifadeye gelmediğini bildirdi.

Güney Kore'de Azil Süreci Nasıl İşliyor?

Güney Kore'de bir devlet başkanının görevden alınabilmesi için Ulusal Meclis'e sunulan azil önergesinin, meclisin üçte ikisi tarafından onaylanması gerekiyor. Diğer siyasilerin azli için ise salt çoğunluk yeterli oluyor. Oylama sonrasında karar, Anayasa Mahkemesi'ne intikal ediyor. Mahkeme, kanıtları dinleyip değerlendirmek üzere altı ay içinde duruşma düzenliyor. Eğer mahkemedeki 9 yargıçtan 6'sı kararı onaylarsa, lider görevden alınıyor.

Yoon, Anayasa Mahkemesi tarafından azledilmesi durumunda, 2017'de görevden uzaklaştırılan Park Geun-hye'den sonra bu şekilde görevden alınan ikinci başkan olacak.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Yoon, 3 Aralık'ta yaptığı televizyon konuşmasında, muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, meclis oylamasında bu kararı kaldırmış ve ardından Bakanlar Kurulunun onayı ile Yoon geri adım atmıştı. Sıkıyönetimin amacı olarak Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlükleri korumayı gösteren Yoon, meclisteki oylamada sıkıyönetimin kaldırılması önergesinin, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildiğini belirtmişti.

Ulusal Meclis, sıkıyönetimi işlemez hale getirdikten sonra, Yoon sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu. Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve beş küçük muhalefet partisi, sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı buldu ve Yoon’un azlini gündeme getirdi, ancak ilk önerge nitelikli çoğunluğa ulaşamadığı için 7 Aralık'ta reddedilmişti. İkinci önerge ise 14 Aralık'ta yapılan oylamada kabul edilerek, meclis tarafından azil süreci başlatılmıştı. Yoon, Anayasa Mahkemesinin kararını beklediği süre zarfında geçici olarak görevden uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekalet etmeye başladı.