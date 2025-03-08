Güney Kore'de Yoon Suk Yeol Tahliye Edildi

Güney Kore'de Sıkıyönetim Sonrası Yoon Suk Yeol'un Tahliyesi

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından Yoon Suk Yeol, 52 gün sonra mahkeme kararıyla tahliye edildi. Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon'un, fiziksel gözaltı olmaksızın yargılanmasına izin verildi.

Tutukluluğun Ardından Gelen Destek

Yoon, “ayaklanmaya teşvik” suçlaması ile tutuklandıktan sonra Seul Gözaltı Merkezi'nde geçirdiği süre zarfında destekçileri tarafından yalnız bırakılmadı. Yaklaşık 600 kişi, gözaltı merkezi önünde ve 2 bin kişi ise Başkanlık konutunun önünde Yoon'un serbest bırakılması için toplandı. Kalabalık, Yoon'u destekleyen pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.

Yoon Suk Yeol’un Yargı Süreci Devam Ediyor

Güney Kore Ulusal Meclisi, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğunu belirterek Yoon'un azlini istedi. Yoon, 15 Ocak tarihinde sıkıyönetim soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İlk sorgulamasında 10 saatten fazla ifade vermeyi reddetti. Yoon, tarihi bir olay olarak Güney Kore'de gözaltına alınan ilk devlet başkanı olma özelliğini taşıyor.

19 Ocak tarihinde, Seul Batı Bölge Mahkemesi, Yoon'un “ayaklanmaya liderlik etmek” ve “görevi kötüye kullanmak” suçlamalarıyla tutuklanmasına karar vermişti. Ancak, Seul Merkez Bölge Mahkemesi dün Yoon'un tutukluluğa itirazını kabul ederek tahliyesine karar verdi.

Yoon'un yargı süreci devam edecek ve önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir.