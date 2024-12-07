Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Azli İçin Protestolar

Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınması İçin Protestolar

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı, halkta büyük bir tepki uyandırdı. Bu yüzden, bugün Ulusal Meclis yakınlarında gösteriler düzenlendi.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Yoon'un görevden alınması için meclise sunulan önergenin oylanmasına az bir süre kala, göstericiler Ulusal Meclis önünde toplandı. Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KCTU)'nun da katıldığı protestoda, Yoon'un görevden alınması talep edildi.

KCTU, sıkıyönetim ilanını eleştirerek, bu duruma yönelik bir özrün yeterli olmayacağını vurguladı.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon, televizyon aracılığıyla yaptığı açıklamada, 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun oylamasıyla bu karar geri alındı. Oylamada 190 milletvekilinin onayı ile sıkıyönetim kararı geçersiz kılındı.