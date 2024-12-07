DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.457.348,3 1,65%

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Azli İçin Protestolar

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanına karşı düzenlenen protestolar, Ulusal Meclis önünde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 10:47
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Azli İçin Protestolar

Güney Kore'de Yoon'un Görevden Alınması İçin Protestolar

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı, halkta büyük bir tepki uyandırdı. Bu yüzden, bugün Ulusal Meclis yakınlarında gösteriler düzenlendi.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Yoon'un görevden alınması için meclise sunulan önergenin oylanmasına az bir süre kala, göstericiler Ulusal Meclis önünde toplandı. Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KCTU)'nun da katıldığı protestoda, Yoon'un görevden alınması talep edildi.

KCTU, sıkıyönetim ilanını eleştirerek, bu duruma yönelik bir özrün yeterli olmayacağını vurguladı.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon, televizyon aracılığıyla yaptığı açıklamada, 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması' gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak, parlamentonun oylamasıyla bu karar geri alındı. Oylamada 190 milletvekilinin onayı ile sıkıyönetim kararı geçersiz kılındı.

Yoon, muhalefeti suçlayarak sıkıyönetimin amacının 'Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal özgürlük düzenini korumak'

Ayrıca, 'sıkıyönetim birlikleri' olarak adlandırılan askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği de bildirildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, oylamanın ardından sıkıyönetimin 'hükümsüz'

Bunun üzerine Yoon, Bakanlar Kurulunu toplayarak kabinenin onayının ardından sıkıyönetimin sona erdiğini duyurdu. Yoon, sıkıyönetim ilanını kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını da 5 Aralık'ta kabul etti.

İLGİLİ HABERLER

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Usulsüz Avcılara Büyük Ceza: 22 Kişiye 69 Bin TL
2
Yönetmen Nacer Khemir: Sinema, Özgürlüğün ve Dünyanın Kapısını Açıyor
3
Musul Valisi Ed-Dehil: 'Türkiye'nin Sanayi ve Tarım Tecrübeleri Değerlendirilmeli'
4
İstanbul Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali Kapılarını Açtı
5
Eskişehir'de Yıkım Sırasında Çökme: 2 İşçi Yaralandı
6
Instagram ve Facebook çöktü! 5 Mart Salı Instagram ve Facebook son durum
7
HDP-PKK arasındaki bağlantı deşifre edildi

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı