Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Duruşması Başladı: Ayaklanma Suçlamasıyla Yüz Yüze

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ayaklanma suçlamasıyla karşı karşıya olduğu duruşmanın ilk oturumuna katıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:23
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Duruşması Başladı: Ayaklanma Suçlamasıyla Yüz Yüze

Yoon Suk Yeol, Duruşmaya Siyah Takım Elbise ile Katıldı

Güney Kore, 2024 yılı için ilan edilen sıkıyönetim sonrası yürürlüğe giren soruşturma kapsamında, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında açılan ayaklanma suçlamasıyla ilgili ilk duruşma gerçekleşti.

Seul'deki Merkez Bölge Mahkemesi’nde 10.00’da başlayan duruşma sadece 13 dakika sürdü. Hakim, davanın ikinci duruşmasına 24 Mart’ta devam edilmesine karar verdi.

Öncelikle sanığın katılımının zorunlu olmadığı bu duruşmada, Yoon Suk Yeol, mahkemeye şık bir şekilde, siyah takım elbise ve kırmızı kravatla geldi. Yoon'un avukatları, dava dosyasını henüz tam incelemediklerini belirterek, bu aşamada suçlamalarla ilgili savunmalarını daha sonraki bir tarihte yapmak istediklerini ifade ettiler.

Ayrıca, Yoon'un avukatları, tutuklama şartlarının kalktığı iddiasıyla tutuksuz yargılanma talep etti; bu talep mahkeme tarafından değerlendirildi.

Duruşma Öncesi Gösteriler

Duruşma öncesinde, çok sayıda kişi mahkeme önünde toplanarak Yoon'un serbest bırakılması için gösteri yaptı.

Sıkıyönetim İlanı ve Ardındaki Süreç

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 tarihinde yaptığı televizyondaki konuşmada, muhalefetin devlet karşıtı hareketler içinde yer aldığı gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, Ulusal Meclis’in oylaması sonucunda bu karar geri alındı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

14 Aralık 2024’te gerçekleştirilen oylamada, Yoon'un azli talep edildi ve Anayasa Mahkemesinin kararına kadar görevden geçici olarak uzaklaştırıldı. Yoon'un yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı. Bunun ardından, muhalefetin girişimiyle 27 Aralık 2024’te yapılan oylamada, Başbakan Han için de azil kararı alındı. Han’ın yerine ise devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlendi.

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