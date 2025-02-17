Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un İstifası İhtimali Reddedildi

Güney Kore'de geçici lider Kwon Young-se, Yoon Suk Yeol'un mahkeme sonuçlanmadan istifa etmeyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:14
Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un İstifası İhtimali Reddedildi

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un İstifa İddiaları Yanıt Buldu

Güney Kore'de İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) geçici lideri Kwon Young-se, devlet başkanı Yoon Suk Yeol'un mahkeme süreci sonuçlanmadan 'gönüllü' olarak istifa edebileceğine dair iddiaları kesin bir dille reddetti.

Kwon, yakın zamanda ilan edilen sıkıyönetim sonrası basına yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçekçi bir şekilde değerlendirilemeyeceğini belirtti. Kwon, "Böyle bir seçenek gerçekçi bir şekilde değerlendirilmiyor ve değerlendirilse bile bu doğru bir hareket tarzı değil," diye ifade etti.

Geçici lider, Yoon'un istifasının anayasal olarak mümkün olup olmadığına dair yorum yaparken, böyle bir kararın mevcut problemleri çözmeyeceğini kaydetti.

Yoon'un Tutuklanma Süreci ve Hakkındaki İddialar

Yoon, Güney Kore Ulusal Meclisi'nin 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı bulması üzerine azledilmişti. Şu anda sıkıyönetim soruşturması çerçevesinde 15 Ocak'ta gözaltına alındı ve 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından 'ayaklanmaya liderlik etme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanmıştı.

Ayrıca, Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta Yoon hakkında 'ayaklanmaya liderlik etme' suçlamasıyla resmi bir iddianame hazırlandığını bildirdi. Yoon'un 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası ise Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek
2
Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!
3
TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı
4
Ankara Kedisi'nin Geleceği Güvence Altında!
5
Ramazan Alışverişinde Tüketici Uyarıları: Fiyat Kontrolleri Yapılmalı
6
Florida'da Silahlı Saldırgan, Filistinli Olduğunu Düşündüğü İki Kişiye Ateş Açtığını İtiraf Etti

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi