Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un İstifası İhtimali Reddedildi

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un İstifa İddiaları Yanıt Buldu

Güney Kore'de İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) geçici lideri Kwon Young-se, devlet başkanı Yoon Suk Yeol'un mahkeme süreci sonuçlanmadan 'gönüllü' olarak istifa edebileceğine dair iddiaları kesin bir dille reddetti.

Kwon, yakın zamanda ilan edilen sıkıyönetim sonrası basına yaptığı açıklamada, bu iddiaların gerçekçi bir şekilde değerlendirilemeyeceğini belirtti. Kwon, "Böyle bir seçenek gerçekçi bir şekilde değerlendirilmiyor ve değerlendirilse bile bu doğru bir hareket tarzı değil," diye ifade etti.

Geçici lider, Yoon'un istifasının anayasal olarak mümkün olup olmadığına dair yorum yaparken, böyle bir kararın mevcut problemleri çözmeyeceğini kaydetti.

Yoon'un Tutuklanma Süreci ve Hakkındaki İddialar

Yoon, Güney Kore Ulusal Meclisi'nin 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı bulması üzerine azledilmişti. Şu anda sıkıyönetim soruşturması çerçevesinde 15 Ocak'ta gözaltına alındı ve 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından 'ayaklanmaya liderlik etme' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanmıştı.

Ayrıca, Güney Kore Savcılığı, 26 Ocak'ta Yoon hakkında 'ayaklanmaya liderlik etme' suçlamasıyla resmi bir iddianame hazırlandığını bildirdi. Yoon'un 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası ise Anayasa Mahkemesi'nde devam ediyor.