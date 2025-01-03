Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Tutuklama Emri Askıya Alındı

Yoon Suk Yeol'un Tutuklama Emri Askıya Alındı

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama emrinin infazının askıya alındığını duyurdu. Yonhap'ın haberine göre, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, tutuklama emrinin uygulanmasının yerel saatle 13.30'da askıya alındığını açıkladı.

Görevden alınan Yoon'u tutuklamak üzere resmi konuta gelen polislerle korumalar arasında arbede yaşandı. Adı açıklanmayan bir polis yetkilisi, tutuklama ekibi ile başkanlık konutundaki askeri birlik arasında bir sorun oluştuğunu belirterek, "Yolsuzluk Soruşturma Ofisi savcıları, birinci ve ikinci bariyerleri geçtikten sonra konutun önünde Başkanlık Güvenlik Servisi ile açmaza girdiler," şeklinde konuştu.

Sıkıyönetim İlanı ve Gelişmeler

Yoon hakkında, 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanı ile bağlantılı olarak "ayaklanma ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla ilgili tutuklama kararı için 6 Ocak'a kadar süre bulunuyor.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun oylamasıyla bu karar kaldırılmış ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atılmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmiştir. Ayrıca, muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine, devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmiştir.