Güney Kore'de Yoon Suk Yeol'un Tutuklama Kararı Uzatıldı

Güney Kore'de mahkeme, Devlet Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama kararının uzatılmasına karar verdi. Yonhap'ın haberine göre, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) Yoon hakkında çıkarılan tutuklama kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Yoon hakkındaki dün gece itibarıyla süresi dolan tutuklama kararının uzatılması için Seul Batı Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulunulduğu belirtildi. Mahkemenin de Yoon hakkındaki tutuklama kararının uzatılmasına karar verdiği kaydedildi. Ancak, kararın ne kadar süreyle uzatıldığına dair detay verilmedi.

Yoon'a Yönelik Tutuklama Kararı ve Mahkeme Gelişmeleri

Yoon için dün bir tutuklama kararı çıkarıldığı biliniyor. Yetkililer, kısa süren sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un 18, 25 ve 29 Aralık 2024'de üç kez ifadeye çağırıldığını, fakat çağrılara karşılık vermediğini aktardı. Mahkeme, Yoon için bir tutuklama emri çıkarmış ve CIO’nun devlet başkanlığı konutunda arama yapılması talebini onaylamıştı.

Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, CIO'nun 'ayaklanma' şüphesiyle soruşturma yürütmeye yetkili olmadığına dair itirazda bulunarak, bu talebe karşı yasal girişimlerde bulunacaklarını bildirdi.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Güney Kore'de sıkıyönetim, 3 Aralık 2024 gecesi Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un televizyonda yaptığı konuşmada, 'muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı' gerekçesiyle ilan edilmişti. Ancak, parlamentonun yaptığı oylamada bu karar kaldırıldı. Yoon, Anayasa Mahkemesinin vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirildi.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Meclis'te 27 Aralık 2024'te yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlendi.