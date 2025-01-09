Güney Kore'de Yoon Suk Yeol’un Tutuklanması İç Savaş Tehdidi Oluşturuyor

Yoon Suk Yeol’un Tutuklanması İç Savaş Tehdidi Oluşturuyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı olarak geçici uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un, tutuklanmasının ülkeyi "iç savaşa" sürükleyebileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yoon'un hukuk ekibinden avukat Seok Dong-hyeon, müvekkilinin gözaltına alınmasının ülkedeki kutuplaşmayı daha da derinleştirebileceğini savundu.

Demokrat Parti ve Muhalefet Partilerinden Soruşturma Talebi

Yapılan açıklamalara göre, ana muhalefetteki Demokrat Parti ve beş küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanıyla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütülmesi amacıyla meclise yasa tasarısı sundu. Muhalefet, Yoon'un işbirliği yapmadığını belirterek, yapılacak soruşturmanın tamamen tarafsız bir özel savcı tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Gözaltı Tehdidi ve Ülke İçi Gerilim

Seok Dong-hyeon, Yoon'un kelepçelenecek bir tehdit oluşturmadığını ifade ederek, gözaltı girişimlerinin destekçilerinin tepkisini çekebileceği konusunda uyardı. Mahkeme, Yoon için çıkarılan tutuklama kararının uzatılmasına karar vermiş ve CIO’nun devlet başkanlığı konutuna arama yapılması talebini onaylamıştı.

Geçici Uzaklaştırma ve Sıkıyönetim İlanı

Yoon'un mahkeme tarafından tutuklama emri ile karşılaşmasının ardından, 18, 25 ve 29 Aralık 2024 tarihlerinde ifadeye çağrıldığı fakat bu çağrılara yanıt vermediği belirtildi. Yoon, 3 Aralık 2024 gecesi yaptığı bir konuşma ile sıkıyönetim ilan etti, ancak bu karar parlamentonun oylaması sonucu geri alınmıştı.

Bu gelişmeler ışığında, devlet başkanının vekaleten atandığı Han Duck-soo da dahil olmak üzere, muhalefet tarafından azil sürecinin başlatılması, ülkedeki siyasi krizin boyutlarını artırıyor. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, vekalet görevini üstlenmiş durumda.