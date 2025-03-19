Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası için 14 Bin Polis Görevlendirildi

Yoon Suk Yeol'un azil davası kararı öncesinde Seul'de 14 bin polis görevlendirildi. Olası protestolara karşı önlemler alınıyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:00
Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası için 14 Bin Polis Görevlendirildi

Güney Kore'de, Yoon Suk Yeol'un azil davasının karar gününde başkent Seul'de 14 bin çevik kuvvet polisinin konuşlandırılacağı bildirildi. Sıkıyönetim ilanının ardından başkanlık görevinden uzaklaştırılan Yoon'un mahkemeden çıkacak karara karşı, olası olayları önlemek amacıyla bu tedbir alınmakta.

Yoon'un 3 Aralık'ta duyurduğu sıkıyönetim ile ilgili azil davası, geçtiğimiz ay sekiz yargıçlı Anayasa Mahkemesi tarafından sonlandırılmıştı. Mahkemenin uzun süredir beklenen kararı bu hafta içerisinde sonuçlanması bekleniyor.

Yonhap'ın emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, azil kararının ardından gelişmelerin yaşanabileceği öngörülüyor. Bu nedenle ülkedeki toplam çevik kuvvet ekibinin %60'ının Seul'de konuşlandırılması kararı alındı. Başlangıçta 12 bin polis görevlendirilmesi hedeflenirken, olası geniş çaplı protestolar nedeniyle bu sayı 14 bine çıkarıldı.

Ayrıca, yasadışı insansız hava araçlarının uçuşlarına karşı da güvenlik önlemleri alınmakta ve bölgeye anti-drone ekipleri konuşlandırılacak. Mahkemenin bu hafta vereceği karara göre, eğer azil gerçekleşirse Güney Kore'de 60 gün içinde başkanlık seçimleri yapılması gerekecek. Aksi takdirde Yoon, 2027 yılına kadar görevine devam edebilecek.

Ocak ayında Yoon'un birçok destekçisi, mahkemenin görevden uzaklaştırılan başkana yönelik tutuklama kararını protesto etmek üzere Seul'de bir mahkemeyi basmıştı.

Yoon Suk Yeol'un Yargı Süreci

Ulusal Meclis, Yoon'un sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı bulması nedeniyle azil sürecini başlatmış ve böylece Yoon görevden uzaklaştırılmıştı. Sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon, böylece Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı oldu. 10 saat süren sorgulama sonrası gözaltı merkezine sevk edilmişti.

Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından, "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamaları ile tutuklanan Yoon, 19 Ocak'ta gözaltına alınmış, ardından 8 Mart'ta Seul Gözaltı Merkezinden salıverildi. Mahkeme, Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verirken, azil süreci ve ceza davalarının devam ettiği belirtildi.

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