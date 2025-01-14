Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası İlk Duruşması Gerçekleşti

Güney Kore'de Yoon'un Azil Davası Başladı

Güney Kore'de, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, Anayasa Mahkemesinde görülen azil davasının ilk duruşmasına katılmadı. Duruşma, Yoon'un yokluğu nedeniyle başladıktan 4 dakika sonra sona erdi.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, 3 Aralık 2024 tarihinde ilan edilen kısa süreli sıkıyönetim nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı.

Duruşma Hakkında Bilgiler

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Moon Hyung-bae, bir sonraki duruşmanın 16 Ocak tarihinde gerçekleştirileceğini ve Mahkemenin Yoon'un hazır bulunup bulunmamasına bakmaksızın duruşmaya devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Yoon'un katılmadığı duruşmada, Yoon'un 8 yargıçtan biri olan Chung Kye-sun'un çıkarılması talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini de ekledi. Bu kararın, diğer 7 yargıç arasında oybirliğiyle alındığı belirtildi.

Yoon'un görevden alınmasını onaylamak ya da reddetmek için Mahkemeye sunulan dosyanın, 14 Aralık'ta teslim alındığı ve 180 gün süresi bulunduğu bildirildi. Eğer azil davası kabul edilirse Yoon görevden alınacak ve 60 gün içinde erken başkanlık seçimi yapılacak. Davanın düşmesi durumunda ise Yoon, görevine iade edilecektir.

Gelecek Duruşmalar ve Güvenlik Endişeleri

Diğer duruşmalar sırasıyla 16, 21 ve 23 Ocak ile 4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yoon'un avukatları, 12 Ocak'ta güvenlik endişelerini öne sürerek, 14 Ocak'ta yapılması planlanan ilk duruşmaya müvekkillerinin katılmayacağını duyurdu.

Ayrıca avukatlar, Yoon'un önceki hukuk araştırma derneği liderliği geçmişinin “adaletli karar verme ihtimalini azaltabileceği” gerekçesiyle Chung Kye-sun'un davadan çıkarılması talebinde bulunmuşlardı.

Sıkıyönetim ve Sonrası

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi yaptığı televizyondaki konuşmada, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ancak, parlamentonun bu kararı iptal etmesi ve Bakanlar Kurulunun onay vermesiyle Yoon geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Anayasa Mahkemesinin vereceği karara kadar Yoon geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve yerini Başbakan Han Duck-soo vekaleten üstlenmiştir. Muhalefetin girişimiyle 27 Aralık tarihinde yapılan oylamada, devlet başkanlığına vekalet eden Han için de azil kararı alınmış, bu sırada devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmiştir.