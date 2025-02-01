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Güney Kore'de Yoon'un Hukuk Ekibi Üç Yargıcın Çekilmesini İstedi

Yoon Suk Yeol'un hukuk ekibi, azil davasında görevli üç yargıcın tarafsızlık kaygıları nedeniyle davadan çekilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 16:28
Güney Kore'de Yoon'un Hukuk Ekibi Üç Yargıcın Çekilmesini İstedi

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon Suk Yeol'un hukuk ekibi, azil davasında görevli üç yargıcın davadan çekilmesini talep etti. Ülkede gündem yaratan bu gelişmeyi, Yonhap haber ajansı duyurdu.

Yoon'un azil davasındaki hukuk ekibi, Anayasa Mahkemesi'ne resmi talepte bulunarak, yargıçlardan Moon Hyung-bae, Lee Mi-seon ve Chung Gye-seon'un davadan çekilmesini istedi. Ekibin tarafsızlık konusundaki endişeleri, bazı yargıçların geçmişteki sosyal medya etkileşimleri ve aile bağlarıyla ilgili kritik noktalara işaret ediyor.

Özellikle başyargıç Moon'un, ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin lideri Lee Jae-myung ile sosyal medyada etkileşimde bulunduğu belirtilirken, diğer yargıç Lee'nin, "Demokratik Toplum için Avukatlar"da komite başkan yardımcısı olan kardeşinin daha önce başkanın istifasını talep ettiği vurgulandı.

Çekilmesi talep edilen son yargıç Chung'un eşi tarafından, Yoon'un görevden alınması yönünde imzalanan bir bildirinin de yanı sıra, bu durum hukuk ekibinin endişelerini artırmış durumda.

Yoon'un Tutuklanma Süreci

Güney Kore Ulusal Meclisi'nin, sıkıyönetim ilanını anayasaya aykırı bularak Yoon'un azlini istemesi sonucunda, Yoon 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı. İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Yoon, böylelikle Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı unvanını aldı.

19 Ocak’ta Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanan Yoon için, Güney Kore Savcılığı 26 Ocak'ta iddianame hazırladı.

Yoon'un azil davası, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatıldı ve şu anda Anayasa Mahkemesi'nde devam etmekte.

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