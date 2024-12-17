Güney Kore'de Yoon'un Sıkıyönetimi: Avukatından 'Ayaklanma Suçu Değil' Açıklaması

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un hukuk ekibinden bir avukat, Yoon'un ilan ettiği kısa süreli sıkıyönetimin ayaklanmaya teşebbüs suçunun gerekli kriterlerini karşılamadığını ileri sürdü. Yonhap’ın haberine göre, Yoon'un hukuk ekibinden avukat Seok Dong-hyeon, gazetecilere açıklamada bulundu.

Seok, 3 Aralık gecesinde ilan edilen sıkıyönetimin hükümeti devirmeye yönelik bir hamle olmadığını belirterek, “Ayaklanmaya teşebbüs” için gereken unsurları taşımadığını savundu. Sıkıyönetim ilanını vatandaşlar için bir “şok” olarak nitelendiren Seok, sürecin usule uygun takip edilmesinin önemini vurguladı.

Seok, ayaklanma suçlamalarını reddederek, muhalefeti olayı “abartmakla” suçladı. Yoon'un kısa süreli sıkıyönetim ilanına yönelik suçlamaları kesin bir dille geri çevirdiğini belirten Seok, Yoon'un hafta içinde Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) huzuruna çıkmayı planlamadığını ifade etti. Ancak Seok, Yoon'un savcılık huzuruna çıkıp çıkmayacağına dair kesin bir bilgi vermedi.

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlanı

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı bir televizyonda konuşmada, “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak bu karar, parlamentonun yaptığı oylamada geri alındı ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Yoon, muhalefeti “hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle” suçlayarak, sıkıyönetimin “Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı” hedeflediğini ileri sürdü.

Sıkıyönetim ilanının ardından, Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verirken, askerlerin “sıkıyönetim birlikleri” olarak Ulusal Meclis'e girdiği bildirildi. Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi ve Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından “hükümsüz” hale geldiğini açıkladı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu. Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisi, sıkıyönetim ilanının anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise önerge sundu. Ancak 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için önerge reddedildi.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edildi. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atandı.