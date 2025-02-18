Güney Kore, DeepSeek'in Kullanıcı Verilerini Çin'e Sızdırdığını Doğruladı

Güney Kore PIPC, DeepSeek'in kullanıcı verilerini Çin'e sızdırdığını ve yasaklar getirdiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:29
Güney Kore, DeepSeek'in Kullanıcı Verilerini Çin'e Sızdırdığını Doğruladı

Güney Kore, DeepSeek'in Veri İhlalini Açıkladı

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'in, Güney Koreli kullanıcıların verilerini ByteDance'e sızdırdığını duyurdu. PIPC, DeepSeek'in kullanıcı verilerini "üçüncü şahıslara" ilettiğini belirtti.

PIPC, "DeepSeek'in ByteDance ile iletişime geçtiğini doğruladık," diyerek, sızdırılan verilerin kapsamı hakkında henüz kesin bilgiye ulaşamadıklarını açıkladı. Bu durum, Güney Kore'de güvenlik endişelerini artırdı.

DeepSeek Uygulamasına Yasağ

Öte yandan, PIPC, verilerin toplanma yöntemlerine yönelik endişeler nedeniyle DeepSeek'in ülke genelindeki indirilmesini 'geçici olarak' durdurdu. Yasağın, Güney Kore'nin kişisel veri koruma yasalarına uygun düzenlemeler yapıldıktan sonra kaldırılacağı belirtildi.

Güney Kore Dışişleri, Ticaret ve Çevre bakanlıkları da güvenlik kaygıları doğrultusunda DeepSeek'in kurum içi cihazlarda kullanımını yasakladı. PIPC, şirketin veri toplama politikası hakkında detaylı bilgi almak amacıyla DeepSeek'in Çin'deki merkezine resmi bir soruşturma talebi gönderdi.

DeepSeek'in Hızla Yaygınlaşması

DeepSeek, High-Flyer Capital Management fonunun desteğiyle diğer yapay zeka şirketlerine göre düşük maliyetlerle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği DeepSeek-R1 isimli yeni modelini 20 Ocak'ta piyasaya sürdü. Bu uygulama, dünya genelinde hızla popülerlik kazanarak, ChatGPT'yi geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

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