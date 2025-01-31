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Güney Kore, DeepSeek Şirketine Veri Gizliliği Soruşturması Başlatıyor

Güney Kore PIPC, DeepSeek şirketine veri güvenliği endişeleri nedeniyle resmi soruşturma talebi göndermeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:01
Güney Kore, DeepSeek Şirketine Veri Gizliliği Soruşturması Başlatıyor

Güney Kore, DeepSeek Şirketine Soruşturma Talebi Gönderiyor

Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek'e veri güvenliği endişeleri nedeniyle resmi bir soruşturma talebi göndermeyi planlıyor. Yapılan haberlere göre, Yonhap, PIPC'nin DeepSeek'in merkezi bulunan Çin'e yönelik bir talepte bulunarak kişisel veri toplama politikaları hakkında ayrıntılı bilgi isteyeceğini duyurdu.

Kişisel Verilerin Kullanımına Dair Sorgulamalar

Komisyon, DeepSeek'in yapay zeka eğitimi amacıyla kişisel verileri nasıl kullandığını da sorma niyetinde. Bir komisyon yetkilisi, bu adımın Güney Kore'de DeepSeek kullanıcı sayısındaki hızlı artış ve potansiyel gizlilik risklerine dair artan endişelere yanıt olarak atıldığını belirtti.

Yetkili, "Şirketten gelen yanıta bağlı olarak, gerekirse gerçekleri ortaya çıkaracak bir inceleme veya soruşturma gibi daha ileri adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

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