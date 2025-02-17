Güney Kore, DeepSeek Uygulamasını Geçici Olarak Yasakladı

Güney Kore, DeepSeek İndirimini Geçici Olarak Yasa Dedi

Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek üzerine yükselen güvenlik endişeleri, birçok ülkeyi harekete geçirdi. Bu bağlamda, Güney Kore de DeepSeek uygulamasının indirilmesini geçici olarak yasakladığını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), dünya genelinde bazı ülkeler tarafından yasaklanan yapay zeka modeli hakkında önemli bir açıklama yaptı. Komisyon, "veri toplama metotlarına" yönelik endişeler doğrultusunda DeepSeek'in indirilmesinin "geçici olarak" durdurulduğunu belirtti. Güney Kore, bu yasağın kişisel veri koruma kanunlarına uygun düzenlemeler yapıldıktan sonra kaldırılacağını bildirdi.

Kullanıcılara Dikkat Uyarısı

PIPC yetkilisi Nam Seok, DeepSeek uygulamasını halihazırda indiren vatandaşları, yapay zeka modelini kullanırken "kişisel verileri ihlal" tehlikesine karşı dikkatli olmaya çağırdı. Ülkede daha önce de DeepSeek'e yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamanın "ihtiyatlı kullanılması" tavsiye edilmişti.

Dünya Genelindeki Yasağlar

Güney Kore'nin uyguladığı bu yasak, sadece ülkede değil, dünya genelinde de yankı buldu. Avustralya, ABD Donanması, İtalya, New York ve Texas eyaletleri ile Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde de DeepSeek'in belirli alanlarda kullanımı yasaklandı.

DeepSeek'in Başarısı

DeepSeek, High-Flyer Capital Management fonunun desteğiyle Çin'de geliştirildi. Düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak ürettiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1, 20 Ocak'ta piyasaya sürüldü. Uygulama, dünya çapında kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşarak, ChatGPT gibi popüler yapay zeka uygulamalarını geride bırakarak en çok indirilen yapay zeka uygulaması olmayı başardı.