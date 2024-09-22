Güney Kore'deki Aşırı Yağışlar Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de Aşırı Yağışlar Baş Ağrıtıyor

Güney Kore'de 3 gündür süregelen aşırı yağışların neden olduğu doğal afetle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yetkililer, bu süre zarfında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1500 kişinin evlerinden tahliye edildiğini duyurdu.

Yağışların Etkileri ve Altyapı Hasarı

The Korea Herald'a göre, ülke genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, birçok bölgede yolların ve altyapının hasar görmesine neden oldu. Afet ve Güvenlik Önlemleri Merkezi yetkilileri, tahliye edilen kişilerle ilgili detaylar paylaştı.

Ulaşımda Aksamalar

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle toplamda 77 gemi ve 16 uçak seferinin iptal edildiğini bildirdi. Bu durum, seyahat edenler için ek zorluklar oluşturdu.

Güney Jeolla Bölgesinde Yaşam Kaybı

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Jeolla bölgesinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, ülke genelinde devam eden hava koşullarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.