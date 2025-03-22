Güney Kore'deki Orman Yangınında 2 İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Güney Kore’de, Ulsan şehri ve güneydoğu bölgelerinde etkili olan orman yangınları, ülkenin acil durum yönetimini tedirgin etti. Yangın sırasında, müdahaleye giden 2 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yonhap’ın haberine göre, şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangın söndürme çalışmaları büyük zorluklarla karşılaşıyor. Yangının başlaması, yerel saatle 15.26'da gerçekleşti ve yaklaşık 290 hektarlık alanı etkisi altına aldı. Yetkililer, yangının %60’ının kontrol altına alındığını belirtti.

Etkinlik alanında, yangından etkilenen yüzlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangının sebebi hakkında bilgi veren yetkililer, ilk ihbarın alevlerin ot biçme sırasında çıkan bir kıvılcımdan kaynaklandığı yönünde olduğunu ifade etti. Ancak yangının kesin nedeninin belirsizliği için tamamen söndürülmesini bekliyorlar.

Güney Kore hükümeti de, Ulsan ve çevresindeki bölgelerde çıkan yangınlar nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tedbirin Ulsan, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletlerinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, etkilenen bölgelerin özel afet bölgesi ilan edilmesi konusunda hükümet yetkililerine talimat verdi.