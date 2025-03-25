Güney Kore'deki Orman Yangınları 15 Bin Hektar Alanı Kül Etti

Güney Kore'nin güneydoğusunda meydana gelen orman yangınları, 15 bin hektarlık alanı kül etti. Yangınlara müdahale çalışmaları sürerken, Ulsan şehri ve çevresindeki bölgeler etkilenmeye devam ediyor.

İçişleri Bakan Vekili Ko Ki-dong, 21 Mart'tan bu yana süren yangınların sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 110 helikopter ve 6 bin 700 kişilik ekipten oluşan müdahale timleri, 3 bin 300'den fazla kişinin tahliyesini gerçekleştirdi. Ko, yanmanın yerleşim yerlerine yayılmaması için yapılan çabaların, kuru hava ve sert rüzgarlar nedeniyle zorlaştığını bildirdi.

Bu yıl, ülkede toplam 234 orman yangını olduğunu ve bunların çoğunun ihmalden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, Güney Kore Savunma Bakanlığı, yangınlarla mücadelede destek olmak üzere 5 bin personel ve 146 helikopter tahsis etti.

Ölü sayısı 6'ya yükseldi. Yangınlarda hayatını kaybeden altı kişiden dörtü itfaiyeci olarak kaydedildi. Yangınlar sırasında tarihi Gounsa Tapınağı tahrip olmuşken, içerisindeki eserler güvenli alanlara taşındı.

Ulusal İtfaiye Ajansı, yangınları kontrol altına almak için en yüksek müdahale seviyesini devreye soktu. Bu karar doğrultusunda, itfaiye ekipleri, yerleşim alanları ve tapınakların korunmasına öncelik verecek, yüksek yangın riskine sahip bölgelerdeki kişilerin tahliyesine yardımcı olacaklar.

2 bin 600 mahkum yangın tehdidi altındaki cezaevlerinden tahliye edildi. Güney Kore Adalet Bakanlığı, Cheongsong bölgesindeki cezaevinde bulunan mahkumların, yangından etkilenmeyen hapishanelere taşındığını bildirdi. Ayrıca, Andong cezaevinde de 800 mahkumun tahliyesi değerlendiriliyor.

Yangınlar sonucunda, Güney Kore hükümeti, Ulsan, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde ulusal afet durumu ilan etti. Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan yangınlar, Ulsan kentine kadar yayılarak 15 kişinin yaralanmasına ve yaklaşık 1500 kişinin tahliyesine neden oldu. Ülke genelinde, 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilmiştir.