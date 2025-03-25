Güney Kore'deki Orman Yangınları 15 Bin Hektarlık Alanı Kül Etti

Güney Kore'nin güneydoğusunda meydana gelen orman yangınları, yaklaşık 15 bin hektarlık geniş bir alanı kül etti. Yonhap haberine göre, Ulsan şehri ve çevresindeki bölgelerde etkili olan bu yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakan Vekili Ko Ki-dong, 21 Mart'tan bu yana süren yangınların büyük bir yıkıma yol açtığını belirtti. Ko, yangınlara müdahale eden ekiplerin 110 helikopter ve 6 bin 700 kişilik bir kadrodan oluştuğunu bildirdi. Yangın nedeniyle 3 bin 300’ün üzerinde kişi tahliye edildi.

Yangının yerleşim alanlarına yayılmasının önlenmesi için çabaların sürdüğünü vurgulayan Ko, çalışmaların etkisini azaltan kuru hava ve sert rüzgar koşullarını da dikkat çekti. Bunun yanı sıra, bu yıl Güney Kore'de toplam 234 orman yangını meydana geldiği ve bunların çoğunun ihmal nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise, yangınlarla mücadeleye destek vermek amacıyla yaklaşık 5 bin personel ve 146 helikopter görevlendirdiklerini açıkladı.

Ulusal Afet Durumu İlan Edildi

Güney Kore hükümeti, Ulsan, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletlerinin de dahil olduğu güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kentini de kapsayan yangınlar sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı ve yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi. Ülke genelinde ise 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilmiş durumda.