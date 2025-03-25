Güney Kore'deki Orman Yangınları 15 Bin Hektarlık Alanı Kül Etti

Güney Kore'de süregelen orman yangınları, 15 bin hektar alanı kül ederek büyük hasara yol açtı. Müdahale çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 10:55
Güney Kore'deki Orman Yangınları 15 Bin Hektarlık Alanı Kül Etti

Güney Kore'nin güneydoğusunda meydana gelen orman yangınları, yaklaşık 15 bin hektarlık geniş bir alanı kül etti. Yonhap haberine göre, Ulsan şehri ve çevresindeki bölgelerde etkili olan bu yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakan Vekili Ko Ki-dong, 21 Mart'tan bu yana süren yangınların büyük bir yıkıma yol açtığını belirtti. Ko, yangınlara müdahale eden ekiplerin 110 helikopter ve 6 bin 700 kişilik bir kadrodan oluştuğunu bildirdi. Yangın nedeniyle 3 bin 300’ün üzerinde kişi tahliye edildi.

Yangının yerleşim alanlarına yayılmasının önlenmesi için çabaların sürdüğünü vurgulayan Ko, çalışmaların etkisini azaltan kuru hava ve sert rüzgar koşullarını da dikkat çekti. Bunun yanı sıra, bu yıl Güney Kore'de toplam 234 orman yangını meydana geldiği ve bunların çoğunun ihmal nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı ise, yangınlarla mücadeleye destek vermek amacıyla yaklaşık 5 bin personel ve 146 helikopter görevlendirdiklerini açıkladı.

Ulusal Afet Durumu İlan Edildi

Güney Kore hükümeti, Ulsan, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletlerinin de dahil olduğu güneydoğu bölgelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. Sancheong'da 21 Mart'ta başlayan ve Ulsan kentini de kapsayan yangınlar sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı ve yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi. Ülke genelinde ise 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak
2
Mersin'de Sahte Dolar Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
3
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
4
Üsküdar'da 'Salıncak Oyunu' Müzik Eşliğinde Sahnelendi
5
Diyarbakır'da Nevruz Etkinliğinde Hırsızlık: 9 Şüpheli Tutuklandı
6
Samsung Electronics Eş CEO'su Han Jong-Hee Hayatını Kaybetti
7
Metal Müziğin İkonları İstanbul'da Buluşuyor: Dark Sun Festival

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor