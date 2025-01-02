Güney Kore'deki Uçak Kazası: 179 Kişi Hayatını Kaybetti, Polis Arama Yapıyor

Güney Kore’de Uçak Kazasına İlişkin Kritik Gelişmeler

Güney Kore polisi, Jeju Air uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazaya ilişkin Muan Uluslararası Havalimanı'nda arama gerçekleştirdi.

Yonhap ajansının aktardığına göre, yetkililer kazanın araştırılmasında ölümle sonuçlanan mesleki ihmal şüphesi kapsamında arama emri çıkarttı. Bu bağlamda, polis, Muan Uluslararası Havalimanı havacılık ofisinde ve Jeju Air'de detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Kaza Detayları

Bangkok-Muan rotasında sefer yapan Boeing 737-800 model uçak, 7C2216 sefer sayısıyla seyahat ediyordu. Uçak, iniş takımlarının açılmaması nedeniyle piste indikten sonra kontrolden çıkmış ve duvara çarparak büyük bir felakete yol açmıştı.

Uçakta 6 mürettebat ve 175 yolcu olmak üzere toplam 179 kişi bulunuyordu. Kaza sonrası, yalnızca 30'lu yaşlarda bir kadın ve 20'li yaşlarda bir erkek mürettebat hayatta kalmayı başardı. Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, ilk seferde iniş takımlarının açılmadığı ve daha sonra zorunlu iniş sırasında kazanın meydana geldiğini bildirdi.

Bu olay, Güney Kore havacılık tarihinde en büyük felaket olarak kayıtlara geçerken, ülke genelinde 7 günlük ulusal yas ilan edildi.