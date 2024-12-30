Güney Kore'deki Uçak Kazası Sonrası Havacılık Güvenliği Denetimleri Artırılacak

Güney Kore'de Sıkı Havacılık Güvenliği Denetimleri Başlatılıyor

Güney Kore, 179 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasının ardından, havayolu şirketlerinin operasyonlarının sıkı güvenlik denetimlerinden geçirilmesi için harekete geçti. Hükümet, bu denetimlerin uygulanacağına dair talimat vererek, havacılık güvenliğini artırmayı planlıyor.

Bakanlık Açıklama Yaptı

Güney Kore Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Politikası Şefi Joo Jong-wan, Muan şehrindeki kaza sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Joo, kazaya neden olan iniş takımlarındaki arızanın, Jeju Air hava yolu şirketine ait başka bir uçakta da görüldüğünü belirterek, şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İniş Takımları ve Havacılık Güvenliği

Joo, "İniş takımı olaylarına karşılık sıkı havacılık güvenliği denetimleri uygulamayı planlıyoruz." diyerek, kaza sonrası yerli havayolları tarafından işletilen tüm Boeing 737-800 tipi uçakların denetimlere tabi tutulacağını açıkladı.

Muan Şehrindeki Uçak Kazası

Güney Kore'nin Muan şehrinde yaşanan kaza, yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması nedeniyle meydana geldi. Yetkililer, kazanın uçağın iniş takımlarındaki arızadan kaynaklandığını belirterek, kazanın detaylarını aktardı. İlk seferde iniş takımları açılmayan uçağın, ikinci seferde zorunlu iniş sırasında kaza yapması sonucunda bu trajik olay gerçekleşti.