Güney Kore'deki Uçak Yangınında Yaralı Sayısı 7'ye Yükseldi

Güney Kore'nin Gimhae Havalimanı'nda meydana gelen yangın olayı sonrası yaralı sayısı 7'ye yükseldi. Yonhap'ın aktardığı bilgilere göre, dün, Busan'dan Hong Kong'a gitmek üzere hazırlanan "Air Busan" uçağının kalkış öncesinde, kuyruk kısmında yangın çıktı.

Yaralılar ve Olayın Gelişimi

Resmi açıklamalara göre, yaralılardan 4'ü dumandan etkilenen uçak personeli, diğer 3'ü ise sırt ağrısı şikayeti bulunan yolcular. Güney Kore'deki devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, olayla ilgili detaylı bir araştırma yapılması talimatını verdi.

Yangın nedeniyse henüz netlik kazanmadı. İtfaiye yetkilileri, olayın ardından uçakta bulunan toplam 169 yolcu ve 7 personelin güvenli bir şekilde şişme kaydıraklarla tahliye edildiğini bildirdi.