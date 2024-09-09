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Güney Kore'deki Zorla Evlatlık Verme İhlalleri

1980'lerden bu yana Güney Kore'de zorla evlatlık verilen kişilerle ilgili yeni kanıtlar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:08
Güney Kore'deki Zorla Evlatlık Verme İhlalleri

Güney Kore'de Zorla Evlatlık Verme İhlalleri

Güney Kore'nin Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1960'lardan 1980'lere kadar süregelen hak ihlalleri ile ilgili yeni bulgulara ulaştı. Bu dönemde, binlerce kişi hapsedildi ve köleleştirildi, ayrıca doğum yapan kadınların bebeklerinin Batılı ülkelere evlatlık verilmesi için baskı altına alındıkları kaydedildi.

Yeni Kanıtlar Ortaya Çıktı

Komisyonun raporu, Busan kentindeki "Brothers Home" toplama kampında 657 ölüm, taciz ve işkencelere dair yeni bilgilerin içerisinde yer alıyor. Raporda, Seul, Daegu, Cheonseongwon ve Seonghyewon'da benzer insan hakları ihlallerine dair veriler de sunuldu. Toplama kamplarında tutuklu sayılarının ise Seul'de 1900, Daegu'da 1400, Cheonseongwon'da 1200 ve Seonghyewon'da 520 olduğu bildirildi.

Tutukluların Maruz Kaldığı Zorbalıklar

Rapor, tutukluların zorla çalıştırılması, ağır muameleler ve birçok kişinin mahkemeye çıkmadan uzun süre hapiste tutulduğunu gösteriyor. 1980 yılında Seul'deki bir kampın tutuklularının %25'inin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Evlatlık Verme Olgusu

Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'ndan Ha Kum Chul, 1985-1986 yıllarında Daegu ve Cheonseongwon'daki kamp alanlarında alınan 20 bebeğin zorla evlatlık verildiğini kaydetti. Bu bebeklerin çoğu, evlatlık verme ajansları aracılığıyla ABD, Danimarka, Norveç ve Avustralya'daki ailelere gönderildi. Ha, bazı kadınların çocuklarını vermeye rıza gösterdiklerini, ancak bazılarının baskı altında kaldığını belirtti.

Gelişmeler ve Yasal Değişiklikler

Güney Kore'deki evlatlık verme uygulamalarının geçmişi, çoğunluğu kız olan yaklaşık 200 bin Güney Koreli çocuğun Batı'ya evlatlık verilmesine dayanmaktadır. 2013 yılında yapılan yasal değişiklikle, evlat edinmelerin aile mahkemesi onayına tabi olduğu belirtilmiştir.

“Brothers Home” Toplama Kampı

1960 ve 1980 yılları arasında, Busan'daki "Brothers Home" kampında, engelli, evsiz ve çocuklar gibi çeşitli gruplar zorla çalıştırılmıştır. O dönem askeri yönetimlerin baskısı altında, bu kampın koşulları ve uygulamaları büyük tepkilere sebep olmuştur. 1987 yılında, o dönemin askeri yönetimleri suçlu bulunmuştur.

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