Güney Kore'den Bangladeş İçin Barış Umudu

Güney Kore'den Bangladeş'e Destek Mesajı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te yeni kurulan geçici hükümetin göreve başlamasının ardından ülkede barış ve düzenin bir an önce sağlanacağına dair umutlarını dile getirdi.

Geçici Hükümetin Rolü

Bakanlık, geçici hükümetin kurulmasıyla birlikte, Bangladeş'teki huzurun hızla tesis edileceğini beklediklerini ifade etti. Bakanlık yapılan açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla geçici hükümetle işbirliği yapmayı planlıyoruz," görüşünde bulundu.

Protestoların Sebebi

Bangladeş’te, 1971 yılında gerçekleşen Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılarak hala sürmekte olan, özellikle öğrencilerin yoğun olarak katıldığı protestolar başlatılmıştı. Temmuz ayı ortalarında başlayan bu gösteriler, yüksek mahkemenin kontenjan oranlarını azaltma kararının ardından sona erdi.

Gösteriler ve Sonuçları

Protestolar sırasında bazı gruplar, yaşanan şiddet olaylarından sorumlu tutuldu ve yasaklandı. Protestocular, yaşamını yitirenler için adalet talep etme amacıyla tekrar sokaklara döküldüler. Bu olaylar sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.

Geçici Hükümetin Başlangıcı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, olayların ardından askeri helikopterle Hindistan'a gitmek durumunda kaldı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus ise 8 Ağustos tarihinde geçici hükümet başkanı olarak göreve başlamıştı.