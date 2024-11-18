Güney Kore'den İsrail'e Yerleşim Faaliyetlerini Durdurma Çağrısı

Güney Kore'den İsrail'e Uyarı

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang, Batı Şeria'daki durumun endişe verici olduğunu vurgulayarak, İsrail’in BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına uyarak tüm "yerleşim faaliyetlerini" derhal durdurması gerektiğini açıkladı.

Batı Şeria ve Gazze'deki İnsani Kriz

BMGK'de, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Joonkook, Ekim 2023'ten bu yana yaşanan “eşsiz felaket” karşısında dünya genelinin dehşete düştüğünü belirtti. Gazze Şeridi'nde uluslararası hukukun ihlalleri rutin hale geldiğini söyleyen Joonkook, hastaneler ve okullar da dahil olmak üzere sivillerin korunmadığını belirtti.

UNRWA'nın Varlık Krizi

Joonkook, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Batı Şeria'daki genişleyen yerleşimlerin ve yaygın askeri operasyonların iki devletli çözümü tehdit ettiğini belirtti.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

“Batı Şeria’yı ilhak etmek, iki devletli çözüm çabalarına kalıcı zarar verecektir” diyen Joonkook, BMGK 2334 sayılı kararına atıfta bulunarak, yerleşim faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini savundu. Lübnan'daki durumun, İsrail ve Filistin için istikrarın önemini açıkça gösterdiğini vurguladı.

Gazze'deki İnsani Kriz

Yetersiz insani yardım ve artan zorunlu göçler sonucu Gazze’de kalan nüfusun giderek daha savunmasız hale geldiğini ifade eden Joonkook, "Filistinliler cehennemde yaşıyor" dedi. Ayrıca, devam eden çatışmaların iki devletli çözüm umutlarını yok ettiğini belirtti.

Ateşkes Çağrısı

İki devletli çözüm için en önemli adımın Gazze’deki çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu belirten Joonkook, “Lübnan’da olduğu gibi, Gazze’de de derhal ateşkes sağlanması çağrımızı yineliyoruz,” diye konuştu. Ayrıca, UNRWA’nın bölgede kalmasının ve Filistinli mültecilere eğitim ve sağlık hizmetleri sunmasının önemine değindi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.