Güney Kore'den Kuzey Kore'nin Sınır Kapatma Kararına Sert Tepki

Güney Kore'nin Tepkisi

Güney Kore’nin Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore’nin "Güney ile sınırlarını süresiz olarak kapatma" kararını "şiddetle kınıyoruz" ifadesiyle açıkladı. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, bu durum iki ülke arasındaki birleşme çabalarına olumsuz bir etki yapmaktadır.

Açıklamanın Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin bu kararı, "halklarımızın birleşme iradesine karşı bir tehdit" olarak değerlendirildi. Ayrıca, Güney Kore’nin bu karardan önceden haberdar edilmediği kaydedildi.

Kuzey Kore'nin Savunma Gerekçesi

Kuzey Kore Halk Ordusu, Güney Kore’yi "birincil düşman devlet" olarak tanımlayarak, sınır kapatma kararının "savaşı önleme ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik bir öz savunma tedbiri" olduğunu belirtmişti. Bu bağlamda kara ve demir yolu bağlantılarının da kesileceği duyuruldu.

Sonuç

Her iki taraf arasındaki gerilim, bu tür açıklamalarla artırılırken, uluslararası toplumun gözleri gelişmeler üzerindedir.