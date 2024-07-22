Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Propaganda Yayınları

Güney Kore'nin Propaganda Yayınları Devam Ediyor

Güney Kore, Kuzey Kore ile olan sınırında "Pyongyang karşıtı geniş kapsamlı propaganda yayınları" yapmaya devam ediyor. Bu yayınlar, iki gündür düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Yayınlar Hakkında Bilgiler

Yonhap ajansının aktardığına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" yanıt olarak bu faaliyetlerin başlatıldığını duyurdu. Sınırda hoparlörle gerçekleştirilen propaganda yayınlarının, Kuzey Kore yönetimi hakkında çeşitli haberleri içerdiği bildirildi.

Gündemdeki İddialar

Yayınlar kapsamında, Kuzey Kore ordusunun "yoğun sınır çalışmaları" sırasında yaşanan bir mayın patlamasında "kayıp verdiği" bilgisi ve bir Kuzey Koreli diplomatı içeren iltica hikayesinin de dahil olduğu iddialar paylaşıldı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin bu tür eylemlerini sürdürmesi durumunda uygun karşılıklar vereceğini belirtti. Geçtiğimiz haftalarda, Güney Kore'deki Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistlerin, Pyongyang'ı hedef alan propaganda broşürleriyle dolu balonları Kuzey'e göndermesi, gerilimi artırmıştı.

Kim Yo-jong'dan Açıklama

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, 16 Temmuz'da Güney Kore'yi eleştirerek, gönderdiği "Pyongyang karşıtı bildiriler" nedeniyle Sesli yayınlar yapıldığını belirtti. Kim, Güney Kore'nin bu eylemleri için "kirli oyun" ifadesini kullanarak, bu duruma büyük bir bedel ödemeye hazır olmaları gerektiğini ifade etti.