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Güney Kore'den Orta Doğu Gerilim Uyarısı

Güney Kore, Orta Doğu'daki artan gerilime dikkat çekerek taraflara eylemlerinde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:44
Güney Kore'den Orta Doğu Gerilim Uyarısı

Güney Kore, Orta Doğu'daki Gerilimi Endişeyle İzliyor

Güney Kore, İsrail'in Lübnan üzerindeki askeri operasyonlarının artırdığı gerilim karşısında kaygı duyduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da meydana gelen gelişmelere dair bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, tarafların "gerginliği artıracak eylemlerden kaçınmaları" gerektiği vurgulandı.

İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalarda sivil kayıplara işaret eden bakanlık, uluslararası hukuka tam uyulmasını talep etti.

Hava Saldırıları ve Sivil Kayıplar

İsrail, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, yapılan saldırılarda 654 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, saldırılar sonucu ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını belirtti.

Saldırılardan dolayı ülkenin güneyinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine ciddi bir göç dalgası yaşanıyor.

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