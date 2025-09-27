Güney Kore'den Rusya'ya: Kuzey Kore ile Askeri İşbirliğini Sonlandırın

Cho Hyun, BM marjındaki görüşmede Lavrov'a Rusya'nın Kuzey Kore ile askeri işbirliğinin sona erdirilmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:50
Güney Kore'den Rusya'ya: Kuzey Kore ile Askeri İşbirliğini Sonlandırın

Güney Kore'den Rusya'ya: Kuzey Kore ile Askeri İşbirliğini Sonlandırın

BM marjındaki görüşmede Seul'ün politikası ve güvenlik endişeleri gündemde

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Birleşmiş Milletler marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Kuzey Kore ile devam eden askeri işbirliği hakkında ciddi endişelerini dile getirerek bu işbirliğinin sona erdirilmesini talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, görüşmeye ilişkin açıklama Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. İkili görüşmede Kore Yarımadası ile ilgili güvenlik konuları ele alındı.

Cho, Lavrov'a Seul'ün yarımadada barış ve istikrarı teşvik etmek için Kuzey Kore ile gerginliği azaltmayı ve güven oluşturmayı amaçlayan politikasına dair bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bosphorus Diplomasi Forumu İstanbul'da Kapanış: Gençler 'Herkes için Diplomasi' Vurgusu
2
Edirne Keşan'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı
3
Bakan Uraloğlu Çorum-Mecitözü-Amasya Kara Yolu Şantiyesini İnceledi
4
Kastamonu Azdavay'da Orman Yangını Söndürüldü
5
Hırvatistan'dan Macaristan'ın 'Savaştan Kar Sağlıyor' İddialarına Sert Yanıt
6
Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Rasim Betir Sakarya'da Toprağa Verildi

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı