Güney Kore'den Rusya'ya: Kuzey Kore ile Askeri İşbirliğini Sonlandırın

BM marjındaki görüşmede Seul'ün politikası ve güvenlik endişeleri gündemde

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Birleşmiş Milletler marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın Kuzey Kore ile devam eden askeri işbirliği hakkında ciddi endişelerini dile getirerek bu işbirliğinin sona erdirilmesini talep etti.

Yonhap'ın haberine göre, görüşmeye ilişkin açıklama Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. İkili görüşmede Kore Yarımadası ile ilgili güvenlik konuları ele alındı.

Cho, Lavrov'a Seul'ün yarımadada barış ve istikrarı teşvik etmek için Kuzey Kore ile gerginliği azaltmayı ve güven oluşturmayı amaçlayan politikasına dair bilgi verdi.