Güney Kore'den Suriye İçin Barış ve İstikrar Çağrısı

Güney Kore'den Suriye'ye Barış Mesajı

Güney Kore, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesi sonrası Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasını temenni etti. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Suriye'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yetkili, "Suriye'de şiddetin sona ermesini ve Suriyelilerin barış ve istikrara ulaşmasını umuyoruz." diyerek, Esed rejiminin çöküşünü de Suriyelilerin uzun süredir beklediği bir gelişme olarak değerlendirdi. Güney Kore'nin şu anda Suriye ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli şehirlerde üstünlük sağlamıştı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin destek vermesi sonucunda rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Diğer yandan, Suriye Milli Ordusu da Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Bu operasyonla birlikte, Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası PKK/YPG'den temizlenmiş oldu.