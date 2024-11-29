DOLAR
34,69 -0,24%
EURO
36,71 -0,21%
ALTIN
2.967,93 -1,14%
BITCOIN
3.324.765,06 -1,04%

Güney Kore'den Uyarı: Çin ve Rus Savaş Uçakları KADIZ'a Girdi

Güney Kore, 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağının habersizce Kore Hava Savunma Alanı'na girdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:58
Güney Kore'den Uyarı: Çin ve Rus Savaş Uçakları KADIZ'a Girdi

Güney Kore, KADIZ'a İhlal İhlalinde Bulundu

Güney Kore, 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağının habersiz bir şekilde Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğini bildirdi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, bir Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, bu durumla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yetkilinin verdiği bilgilere göre, söz konusu uçaklar, Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Güney Kore'nin kıyı açıklarında KADIZ'a giriş yaptı. Ancak, bu uçakların Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmediği vurgulandı.

Taktiksel Önlemler Alındı

Duruma karşılık olarak, Güney Kore savaş uçakları harekete geçirildi ve "taktiksel" önlemler alındı. Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), uluslararası hukukta resmi bir tanımı olmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen bir alan olarak dikkat çekiyor.

ADIZ, ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan edilirken, bu bölge sivil uçakları kapsamıyor. Ancak burada bulunan askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Huawei HarmonyOS NEXT ile Teknoloji Yarışında Yeni Bir Dönem Başlattı
2
İran ve Avrupa, Nükleer Müzakerelerde İlk Adımı Atıyor
3
Cumhurbaşkanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı
4
Ankara'da Trafik Sorununa Çözüm: Sıkışıklık Ücretlendirmesi ve Mesai Saati Değişikliği Önerisi
5
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 4 İşçi Temsilcisi Olacak
6
Myanmarlı Aktivist, UCM'nin Tutuklama Talebini Yetersiz Buldu
7
Kaybolan Kanadalı Kampçı Sam Benastick Haftalar Sonra Bulundu

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor