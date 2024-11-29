Güney Kore'den Uyarı: Çin ve Rus Savaş Uçakları KADIZ'a Girdi

Güney Kore, KADIZ'a İhlal İhlalinde Bulundu

Güney Kore, 5 Çin ve 6 Rus savaş uçağının habersiz bir şekilde Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğini bildirdi. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, bir Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi, bu durumla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yetkilinin verdiği bilgilere göre, söz konusu uçaklar, Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Güney Kore'nin kıyı açıklarında KADIZ'a giriş yaptı. Ancak, bu uçakların Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmediği vurgulandı.

Taktiksel Önlemler Alındı

Duruma karşılık olarak, Güney Kore savaş uçakları harekete geçirildi ve "taktiksel" önlemler alındı. Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ), uluslararası hukukta resmi bir tanımı olmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen bir alan olarak dikkat çekiyor.

ADIZ, ülkeler tarafından tek taraflı olarak ilan edilirken, bu bölge sivil uçakları kapsamıyor. Ancak burada bulunan askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.