Güney Kore Devlet Başkanı, eşi hakkında istenen soruşturma tasarısını reddetti

Kim, eski Başsavcı Yoon Seok-youl'un eşi, 2009-2012 yılları arasında BMW bayisi Deutsch Motors'un hisse senetlerinin fiyatlarını yükseltmek için içeriden bilgi sızdırdığı ve sahte alım teklifleri verdiği iddiasıyla suçlanıyordu. Kim, bu iddiaları yalanlamıştı. Bu soruşturma, Kim'in Deutsch Motors'un hisse senedi manipülasyonu davasına karıştığına dair bir şikayet üzerine başlatılmıştı. Yoon, şimdi önde gelen bir muhalefet başkan adayı.





KORE BAŞKANININ EŞİNE HİSSE SENETLERİNİ MANUPULE ETTİ SUÇLAMASI

Yoon, başkanlık konseyinin de desteğini alarak, meclise gönderilen bir yasa tasarısını veto etti. Yoon'un eşi Kim, bir şirketin hisse senedi fiyatlarını manipüle etmekle suçlanıyordu. Bu yasa tasarısı, Kim'in davasının yeniden açılmasını talep ediyordu. Yoon, şu anda ana muhalefet partisinin başkan adayı.