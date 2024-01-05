Güney Kore Devlet Başkanı, eşi hakkında istenen soruşturma tasarısını reddetti

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, eşi Keon-hee Kim'in "hisse senedi piyasasını etkilediği" iddiasıyla ilgili yasa tasarısına onay vermedi. Tasarı, Keon-hee Kim hakkında soruşturma açılmasını talep ediyordu. Keon-hee Kim, daha önce de yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihal yaptığı suçlamasıyla gündeme gelmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı, eşi hakkında istenen soruşturma tasarısını reddetti
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Kim, eski Başsavcı Yoon Seok-youl'un eşi, 2009-2012 yılları arasında BMW bayisi Deutsch Motors'un hisse senetlerinin fiyatlarını yükseltmek için içeriden bilgi sızdırdığı ve sahte alım teklifleri verdiği iddiasıyla suçlanıyordu. Kim, bu iddiaları yalanlamıştı. Bu soruşturma, Kim'in Deutsch Motors'un hisse senedi manipülasyonu davasına karıştığına dair bir şikayet üzerine başlatılmıştı. Yoon, şimdi önde gelen bir muhalefet başkan adayı.

Yoon Suk-yeol

KORE BAŞKANININ EŞİNE HİSSE SENETLERİNİ MANUPULE ETTİ SUÇLAMASI

Yoon, başkanlık konseyinin de desteğini alarak, meclise gönderilen bir yasa tasarısını veto etti. Yoon'un eşi Kim, bir şirketin hisse senedi fiyatlarını manipüle etmekle suçlanıyordu. Bu yasa tasarısı, Kim'in davasının yeniden açılmasını talep ediyordu. Yoon, şu anda ana muhalefet partisinin başkan adayı.

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