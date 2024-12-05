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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a 'Vatana İhanet' Suçlamasıyla Soruşturma Başlatıldı

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanı nedeniyle vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:29
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'a 'Vatana İhanet' Suçlamasıyla Soruşturma Başlatıldı

Güney Kore'de Sıcak Gelişmeler

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yonhap ajansının haberine göre, muhalefetteki Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan grup, Yoon hakkında iki ayrı şikayette bulundu.

Soruşturma ve Seyahat Yasağı

Polis, gelen şikayetleri değerlendirerek Yoon hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla resmi bir soruşturma başlattığını açıkladı. Bu süreçte, Yoon'un yanı sıra eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sıkıyönetim komutanı ilan edilen Genelkurmay Başkanı General Park An-su ve İçişleri Bakanı Lee Sang-min de soruşturma kapsamına alındı. Bu isimler, sıkıyönetim ilanı ve kaldırılmasına yönelik rolleri nedeniyle suçlanıyor.

Öte yandan, savcılık Kim Yong-hyun'a hakkında yapılan soruşturma nedeniyle seyahat yasağı koydu. Kim, dün yaptığı açıklamada, sıkıyönetimle ilgili tüm sorumluluğu üstlendiğini ve istifa niyetini Yoon'a bildirdiğini belirtti. Yoon ise Kim'in istifasını bu sabah itibarıyla kabul etti.

Sıkıyönetim Uygulaması ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık tarihinde muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olmalarını istemişti. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Mecliste düzenlenen acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge, 190 milletvekili tarafından kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, oylama sonrası sıkıyönetimin "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı. Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, kabineyi topladı ve bakanlar kurulunun onayı ile sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.

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