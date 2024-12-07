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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Sıkıyönetim İlanı İçin Özür Diledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle özür dileyerek, durumu iktidar partisinin kararına bıraktığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 06:21
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 06:21
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Sıkıyönetim İlanı İçin Özür Diledi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'den Özür

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi yaptığı beklenmedik sıkıyönetim ilanı sonrası halktan özür diledi. Bugün mecliste yapılacak azil oylaması öncesinde, görevine ilişkin kararı iktidar partisinin alacağını açıkladı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Yoon, parlamentonun kısa süre içerisinde kaldırdığı sıkıyönetim ilanının ardından, ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Televizyonda yaptığı konuşmada, kamuoyunda yarattığı endişeler nedeniyle gerçekten üzgün olduğunu belirten Yoon, "Bu beklenmedik durumdan endişe duyan halkımızdan özür diliyorum," dedi.

Sıkıyönetim Kararının Arka Planı

Yoon, bu sıkıyönetim kararını, devlet başkanı olarak bir çaresizlik duygusuyla aldığını ifade ederek, halkta neden olduğu endişe ve rahatsızlığı anladığını, böyle bir duruma bir daha asla başvurmayacağını belirtti. Ayrıca, sıkıyönetim uygulamasının tüm yasal ve siyasal sorumluluğunu üstleneceğini vurguladı.

Halkın Gücü Partisi (PPP) üyesi olan Yoon, bugün Ulusal Meclis'teki azil oylaması öncesinde, durumu ilgili partisine bıraktığını kaydetti.

Sıkıyönetim İlanının Geri Alınması

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak parlamentonun oylaması sonucu kararın kaldırılması ve ardından Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması sonrasında uygulama geri adım atıldı. Yoon, muhalefeti, "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlarken, sıkıyönetimin Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırma ve anayasal özgürlük düzenini koruma amacı taşıdığını savundu.

Sıkıyönetim ilanının hemen ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunmasını istemişti. "Sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti. Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, oylamanın ardından kararın "hükümsüz" hale geldiğini duyurdu. Yoon, Bakanlar Kurulunu topladıktan sonra sıkıyönetimi sona erdirdiğini açıkladı. Ayrıca, sıkıyönetim ilanını kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını 5 Aralık'ta kabul etti.

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