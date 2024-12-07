Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan Sıkıyönetim İçin Özür

Yoon Suk Yeol'dan Sıkıyönetim Özürü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinde ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle özür diledi. Bugün gerçekleştirilecek azil oylaması öncesinde, bu durumu kabullenerek yetkilerini iktidar partisine bırakma kararı aldığını açıkladı.

İktidar Partisine Mesaj

Yoon, yaptığı açıklamada, bu süreçte kararlılığını sürdürürken halkın ve partinin beklentilerini de göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

Son günlerde yaşanan siyasi çatışmalar ve toplumsal huzursuzluk, bu aşamada Yoon'un yönetim biçimini sorgulayan pek çok tartışmaya neden oldu. Sıkıyönetim ilanı, muhalefet tarafından eleştirilirken, Yoon'un özürü bu tartışmaların merkezine yerleşti.

Yoon'un duyarlılığı ve önümüzdeki günlerde gelişecek olaylar, Güney Kore'deki siyasi dengeleri etkileyecek gibi görünüyor.