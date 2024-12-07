DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.457.348,3 1,65%

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan Sıkıyönetim İçin Özür

Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanı sonrası özür diledi ve azil oylamasında kararın iktidar partisine bırakıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 05:55
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 05:55
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan Sıkıyönetim İçin Özür

Yoon Suk Yeol'dan Sıkıyönetim Özürü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ülkesinde ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle özür diledi. Bugün gerçekleştirilecek azil oylaması öncesinde, bu durumu kabullenerek yetkilerini iktidar partisine bırakma kararı aldığını açıkladı.

İktidar Partisine Mesaj

Yoon, yaptığı açıklamada, bu süreçte kararlılığını sürdürürken halkın ve partinin beklentilerini de göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

Son günlerde yaşanan siyasi çatışmalar ve toplumsal huzursuzluk, bu aşamada Yoon'un yönetim biçimini sorgulayan pek çok tartışmaya neden oldu. Sıkıyönetim ilanı, muhalefet tarafından eleştirilirken, Yoon'un özürü bu tartışmaların merkezine yerleşti.

Yoon'un duyarlılığı ve önümüzdeki günlerde gelişecek olaylar, Güney Kore'deki siyasi dengeleri etkileyecek gibi görünüyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HDP-PKK arasındaki bağlantı deşifre edildi
2
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı Mevkidaşı Erakçi ile Görüştü
3
Erzurum'da Usulsüz Avcılara Büyük Ceza: 22 Kişiye 69 Bin TL
4
Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Yönetmen Nacer Khemir: Sinema, Özgürlüğün ve Dünyanın Kapısını Açıyor
6
Musul Valisi Ed-Dehil: 'Türkiye'nin Sanayi ve Tarım Tecrübeleri Değerlendirilmeli'
7
Gürcistan'da AB Yanlısı Göstericilere Polis Müdahalesi: Tiflis Sokakları Karıştı

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı