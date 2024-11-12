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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Trump ile İlişkiyi Güçlendirmek İçin Golf Pratiği Yapıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Trump ile bağlarını güçlendirmek için golf oynamaya başladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 17:16
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Trump ile İlişkiyi Güçlendirmek İçin Golf Pratiği Yapıyor

Golf Pratiği ile İlişkileri Derinleştiriyor

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile olan ilişkisini güçlendirmek amacıyla 8 yıl aradan sonra golf oynamaya geri döndü.

Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden ismini açıklamayan bir yetkili, Yoon'un bu adımı attığını ve golf oynamaya hazırlandığını duyurdu. Yoon'un golf pratikleri, düzenli olarak golf oynayan Trump ile etkili bir iletişim kurabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor.

Bağlarını Güçlendirme Hedefi

Yetkili, Yoon'un golf pratikleri sayesinde Trump ile bağını güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Yoon'un, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ilişkilerini samimi bir biçimde pekiştirme çabası dikkat çekiyor.

Yoon'un, Trump'nın ezici zaferini kutlamak için telefonda görüştüğü de aktarılmıştı. ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump, 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. Başkanı olmaya hak kazanmıştı. Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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