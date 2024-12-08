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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 'Vatana İhanet' Suçlamasıyla Soruşturuluyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanı nedeniyle 'vatana ihanet' şüphesiyle soruşturma altında.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 08:53
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 08:53
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, 'Vatana İhanet' Suçlamasıyla Soruşturuluyor

Güney Kore'de Siyasi Kriz: Başkan Yoon'a Soruşturma

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturulduğu bildirildi. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre, Yoon, özel yetkili savcılık tarafından yürütülen soruşturmada "şüpheli" olarak tanımlandı.

Savcılık Soruşturması Devam Ediyor

Seul Yüksek Savcılık Ofisi Baş Savcısı Park Se-hyun, Yoon hakkında birden fazla şikayet başvurusu alındığını ve bu kapsamda yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Başsavcı Park, Yoon'un "vatana ihanet" ve "görevi kötü kullanma" suçlarıyla ilgili olarak soruşturma altına alındığını ifade etti. Ayrıca, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesini önerdiği öne sürülen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun iddia edilerek, ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındı.

Sıkıyönetim İlanı ve Sonrası

Devlet Başkanı Yoon, televizyonda yaptığı bir konuşmada, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak hemen ardından, parlamentonun bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu onayı ile geri adım attı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı" amaçladığını öne sürdü.

Bununla birlikte, Savunma Bakanlığı ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu. Olayın ardından, sıkıyönetim birlikleri olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirildi.

Meclisteki Tartışmalar

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına yönelik önerge, 190 milletvekili tarafından kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, oylama sonrası sıkıyönetimin "hükümsüz" hale geldiğini açıkladı. Yoon'un ardından Bakanlar Kurulu toplanarak, sıkıyönetimin sona erdiğini duyurdu.

Ayrıca, ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim kararının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle meclise önerge sunmuştu. Ancak kabul edilmesi için gereken 200 milletvekilinin onayını alamadıkları için önerge reddedildi.

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