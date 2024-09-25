Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho'dan BM Reform Çağrısı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'dan BM Reform Çağrısı

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantıları çerçevesinde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) uluslararası hukukun ihlallerine karşı etkin tepkiler verme yeteneğini sorguladığını belirtti.

Çok Taraflılık ve BMGK'nın Rolü

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Cho, G20'nin uzun yıllardır çok taraflılığın öncüsü olduğunu ve dünya ekonomilerini bir araya getirerek küresel sorunların çözümüne katkıda bulunduğunu ifade etti.

Ancak mevcut koşullar altında çok taraflılığın tehdit altında olduğunu kaydeden Cho, BMGK'nın yeniden yapılandırılması ve BM'nin küresel barışı koruma sorumluluğunu yeniden kazanması gerektiğine vurgu yaptı.

BMGK'nın Yeniden Yapılandırılması İçin Reform Çağrısı

Cho, "Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki çatışmalar, BMGK'nın uluslararası hukukun ihlalleri karşısında kararlı adımlar atma yeteneğini sınırlandırmıştır." dedi. BMGK'nın uluslararası barış ve güvenliği korumanın garantörü olarak yeniden işlevini kazanmasının öncelikli bir gereklilik olduğunu söyledi.

Reform çağrısında bulunan Cho, BMGK içinde 'adil coğrafi dağılım' sağlanarak daimi olmayan üye sayısının arttırılmasının, daha demokratik ve hesap verebilir bir yapı oluşturacağına inandığını belirtti.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının Önemi

Cho, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SDG) de dikkat çekerek, bu hedeflere ulaşılabilmesi için uluslararası sistemin yeniden yapılandırılmasının gerekliliğini ifade etti.

Ayrıca, Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının (MDB) önemine değinen Cho, bu kuruluşların daha etkin hale getirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi gerektiği vurgusunu yaptı. MDB'lere, yeterli yetki ve finansman sağlanarak hedeflere ulaşmada daha fazla ilerleme kaydedilebileceğini belirtti.

Ticaret ve Sürdürülebilir Büyüme

Son olarak, sağlam bir çok taraflı ticaret sisteminin sürdürülebilir büyüme için hayati öneme sahip olduğuna değindi. Bu bağlamda, tamamen işlevsel bir Dünya Ticaret Örgütü'nün önemini "vazgeçilmez" olarak nitelendirdi.