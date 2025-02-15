Güney Kore Dışişleri Bakanı: Kuzey Kore'nin Desteği Rusya-Ukrayna Savaşı'nı Uzatıyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho: Kuzey Kore'nin Desteği Savaşın Uzamasına Katkıda Bulunuyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Kuzey Kore'nin Moskova'ya sağladığı askeri desteğin, Rusya-Ukrayna savaşının uzamasında kritik bir etken olduğunu vurguladı. Cho, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde "Dünya Ne Kadar Küçük? Avrupa ve Asya'nın Birbirine Bağlı Güvenliği" adlı panelde konuştu.

Rusya-Kuzey Kore Askeri İşbirliği

Bakan Cho, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin güçlenmesinin, Avrupa ve Asya'daki güvenlik dinamiklerinin giderek daha fazla iç içe geçtiğini gösterdiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Haziran 2024 tarihindeki Kuzey Kore ziyareti üzerine dikkat çeken Cho, imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" sonrası Pyongyang'ın Ukrayna'ya karşı Rus saflarında savaşmaları için asker gönderdiğini kaydetti.

Askeri Destek ve Küresel Tehditler

Cho, Kuzey Kore’nin askeri desteğinin, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tırmanmasına ve uzamasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu" ifade etti. Pyongyang'ın sağlamış olduğu destek karşılığında Moskova'dan askeri yardım almayı planladığını belirten Cho, "Bu, yalnızca Güney Kore ve Japonya değil, aynı zamanda ABD ve dünya genelindeki diğer ülkeleri tehdit etme kapasitesini artıracaktır. Bu durum, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme yönündeki mevcut çabalarımızı daha da karmaşık hale getirecektir." dedi.

Moskova ve Pyongyang İlişkileri

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024’te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı ifade edilmişti.