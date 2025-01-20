Güney Kore Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Tutuklandı

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim soruşturması nedeniyle tutuklanarak tek kişilik hücreye kondu. Destekçilerinin tepkileri sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 10:34
Güney Kore Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Tutuklandı

Güney Kore Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Tutuklandı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, dün resmen tutuklandı. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, Yoon, başkent Seul'deki gözaltı merkezinde 12 metrekarelik tek kişilik bir hücreye alındı.

Yoon'un Durumu ve Güvenlik Önlemleri

Güney Kore Ceza İnfaz Kurumu Genel Müdürü Shin Yong-hae konuya ilişkin açıklamasında, Yoon'un gözaltı merkezinde şüphelilerin bulunduğu bekleme odasından genel tutuklular kanadına alındığını belirtti. Ayrıca, Yoon'un destekçilerinin serbest bırakma girişimlerine karşı başkanlık ofisi güvenlik servisi ve polis, sıkı güvenlik önlemleri aldı.

İfade Vermeyi Reddeden Yoon için Zorla İfade Alma Değerlendirmesi

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nden bir yetkili, daha önce ifade vermeyi reddeden Yoon'un zorla ifadeye getirilmesi gerektiğini belirtti. "Gözaltı merkezini sorgu için ziyaret etme opsiyonunu değerlendiriyoruz" diyen yetkili, Yoon'un ifadesinin sağlanması için harekete geçileceğini vurguladı.

Protestolar ve Gözaltılar

Yoon'un tutuklanmasını protesto eden destekçileri, Seul Batı Bölge Mahkemesi'nde toplanarak tepkilerini gösterdiler. Protestolar sırasında gözaltına alınan kişi sayısı 86'ya ulaştı. Göstericilerin mahkeme binasına zorla girmesi, camları kırması ve güvenlik güçlerine karşı saldırıda bulunması nedeniyle polis ile arbede yaşandı.

Yoon'un Tutuklanma Süreci

Güney Kore Ulusal Meclisi'nin sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azlini istemesinin ardından, Yoon, 15 Ocak tarihinde gözaltına alındı. İlk gün 10 saat boyunca sorgulanan Yoon, ifade vermeyi reddetti ve 18 Ocak'ta alınan tutuklama kararının ardından ayaklanmaya liderlik etme ve yetkisini kötüye kullanma suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma devam ediyor ve Yoon hakkındaki süreç 3 Aralık 2024'e kadar sürecek.

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