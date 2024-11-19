Güney Kore, G20 Zirvesi'nde Kuzey Kore-Rusya Askeri İşbirliğini Kınadı

Güney Kore G20 Zirvesi'nde Sert Mesaj Verdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliğini "şiddetle" kınadığını açıkladı.

Askeri İşbirliğine Acil Son Çağrısı

Bu açıklama, Güney Kore'nin Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Kim Tae-hyo tarafından yapıldı. Kim, Yoon'un, G20'de Pyongyang ve Moskova'yı askeri işbirliğini derhal durdurmaya çağırdığını aktardı.

Uluslararası Destek ve Endişeler

Kim, Başbakanlar İşiba Şigeru (Japonya), Justin Trudeau (Kanada) ve Anthony Albanese (Avustralya)'nın da Yoon'un bu askeri işbirliğine yönelik itirazlarına katıldığını vurguladı. Bu ülkelerin, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa müdahil olmasının küresel güvenlik üzerindeki olumsuz etkileri konusunda endişelerini paylaştığını belirtti.

Kuzey Kore ve Rusya Arasındaki İlişkiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyarette bulunmuş ve iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı. ABD ve NATO tarafından ekim ayı sonunda yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bu birliklerin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı belirtilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.