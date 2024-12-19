Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Japonya Başbakanı İşiba ile Görüştü

Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'un yerine vekaleten atanmış olan Başbakan Han Duck-soo, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yonhap'ın haberine göre, ikili bu görüşmede, Kuzey Kore ve Rusya'nın "derinleşen askeri ilişkileri" karşısında ABD, Japonya ve Güney Kore'nin üçlü güvenlik işbirliğini sürdürme konusunda hemfikir kaldılar.

Han'ın ofisinden yapılan basın açıklamasında, tarafların ikili ilişkileri geliştirme ve gelecek yıl kutlanacak diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin 60. yıl dönümü için hazırlıklara devam etme taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, iki ülke, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidi ve Rusya ile derinleşen işbirliği karşısında kendi aralarında ve ABD ile yakın işbirliği gerçekleştireceklerini dile getirdiler.

Han Duck-soo, İşiba'ya Güney Kore'deki devlet işlerinin anayasa çerçevesinde ilerleyeceğini ve diplomasi ile güvenlik politikalarının kesintisiz devam edeceğini sözlü olarak ifade etti.

Güney Kore'de Sıkıyönetim Süreci

Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı televizyon konuşmasında, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Bu karar ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı vererek teyakkuzda olunması çağrısında bulundu ve sıkıyönetim birlikleri Ulusal Meclis'e girdi.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına dair önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, yapılan oylamanın ardından bu kararın "hükümsüz" hale geldiğini duyurdu.

Devamında Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdi.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti. Bunun ardından muhalefetin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge ise 14 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edildi. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara kadar görevden geçici olarak uzaklaştırılmış ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten atanmıştır.