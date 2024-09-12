Güney Kore İki Yeni Nükleer Reaktör İnşaatını Onayladı

Güney Kore Nükleer Enerji Projesine Onay Verdi

Güney Kore, nükleer enerji alanında önemli bir adım atarak, iki yeni reaktörün inşasını onayladı. Bu onay, yaklaşık 8 yıllık bir bekleyişin ardından geldi.

Resmi Açıklamalar ve Projenin Detayları

Güney Kore'nin Nükleer Emniyet ve Güvenlik Komisyonu (NSSC), Shin-Hanul 3 ve 4 reaktörlerinin Uljin bölgesinde inşa edileceğini duyurdu. 2016 yılında Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) tarafından yapılan başvuru sonunda, inşaat alanının güvenli olduğu ve jeolojik risklerin bulunmadığı belirtildi.

Projenin Tarihçesi

Bu proje, 2016 yılında başlatıldı ancak 2017'de değişen enerji politikaları nedeniyle askıya alındı. 2022'de inceleme süreci tekrar başladı ve nihayet bu yıl inşaat izni verildi.

Bu, 2016'dan bu yana verilen ilk nükleer reaktör inşaat izni olma özelliği taşıyor. Güney Kore, bu adımla nükleer enerji kapasitesini artırmayı hedefliyor.