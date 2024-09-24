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Güney Kore, İsrail ve Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etmeyi Planlıyor

Güney Kore, İsrail ve Lübnan'daki vatandaşlarını acil durumlarda tahliye etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:06
Güney Kore, İsrail ve Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye Etmeyi Planlıyor

Güney Kore, Acil Durumlar İçin Vatandaşlarını Tahliye Edecek

Güney Kore hükümeti, son gelişmeler doğrultusunda, İsrail ve Lübnan'da yaşayan vatandaşlarını acil bir durumda tahliye etmeye yönelik adımlar atmayı planlıyor.

Bakanlık Açıklaması

Seul'den yükselen bu haberler, Yunhap ajansında yer aldı. Güney Kore Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmayı dikkatli bir şekilde izlediğini belirtti. Kim, "Acil bir durumda vatandaşlarımızı tahliye etme planımız mevcut. Eğer durum kötüleşirse, havaalanlarının kapanması veya diğer kesintilerin yaşanabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Ticari uçuşlar devam ediyorken, vatandaşlarımıza ayrılmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

İsrail ve Lübnan'daki Durum

Yunhap ajansının aktardığına göre, şu an için İsrail'de 480, Lübnan'da ise 140 Güney Kore vatandaşı bulunuyor.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

Öte yandan, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırlarında son verilere göre 492 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu kadar kişinin arasında 35’i çocuk, 58’i kadın olmak üzere 1645 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'daki iç göç dalgası sürerken, Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verilmesi kararı aldı. İçişleri Bakanlığı ise, güney bölgelerinde İsrail saldırıları sonucunda yerinden edilen vatandaşların barınması için okulların kullanıma açıldığını duyurdu.

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