Güney Kore, Japonya ve Çin'den Kore Yarımadası'nda Barış Vurgusu

Güney Kore, Japonya ve Çin, Kore Yarımadası'nda barışın tesisinin "ortak çıkar ve sorumluluk kapsamında" olduğunu bir kez daha doğruladı. Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Tokyo'da gerçekleştirilen üçlü toplantıda Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Japon Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi bir araya geldiler.

Toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Cho, üç ülke arasındaki işbirliğinin korunmasının önemini vurguladı. Ayrıca, serbest ticaret anlaşmalarına yönelik müzakerelerin gündeme alındığını belirten Vang, bölgesel ekonomik entegrasyonun ilerletilmesine destek verdiklerini dile getirdi.

Görüşmede, Kuzey Kore ile ilgili endişelere de değinildi. Bakan Cho, Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşına müdahalesinin "ödüllendirilmemesi" gerektiğini vurgularken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang yönetimine uyguladığı yaptırımlara sadık kalınması gerektiğini ifade etti.

Japon Dışişleri Bakanı İvaya ise Kuzey Kore'nin nükleer programı konusundaki endişelerini dile getirerek, bu sorunun çözümünün üç ülkenin ortak hedefi olduğunu belirtti.