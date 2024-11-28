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Güney Kore, Kore Savaşı'nda Hayatını Kaybeden 43 Çinli Askere Ait Kemikleri İade Etti

Güney Kore, Kore Savaşı’nda ölen 43 Çinli askerin kemiklerini Pekin'e teslim etti. Bu, 2014'ten bu yana yapılan iade işlemlerinin bir parçası.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:58
Güney Kore, Kore Savaşı'nda Hayatını Kaybeden 43 Çinli Askere Ait Kemikleri İade Etti

Güney Kore, Kore Savaşı'nda Ölen 43 Çinli Askere Ait Kemikleri İade Etti

Güney Kore, Kore Savaşı sırasında Kuzey Kore tarafında savaşırken hayatını kaybeden 43 Çinli askerin kemiklerini Pekin'e iade etti. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua tarafından yayımlanan haberde, bu dua askerin kemiklerinin Güney Kore tarafından geri gönderildiği belirtildi.

Askerlerin Kemikleri nereye Gömülecek?

İade edilen kemiklerin, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin idari merkezi Şınyang şehrindeki askeri mezarlığa gömülmesi planlanıyor. Bu, Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden askerlerin hatırasını yaşatmaya yönelik bir adım olarak görülüyor.

Tarihi Bir İade Süreci

Öte yandan, haberin devamında, 2014 yılından bu yana Kore Savaşı'nda yaşamını yitiren 981 Çinli askerin kemiklerinin Çin'e iade edildiği bilgisinin altı çizildi. Bu süreç, savaşın ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesine katkı sağlayan önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kore Savaşı'nın Arka Planı

Çin, 1950-1953 yıllarında Kore Savaşı sırasında Güney Kore'yi destekleyen ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine karşı Kuzey Kore'ye destek vermişti. Bu dönem, iki ülke arasındaki ilişkileri derinden etkileyen önemli bir tarihsel olay olarak kaydedilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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