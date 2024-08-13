Güney Kore Kovid-19 Önlemlerini Sertleştiriyor

Güney Kore Kovid-19 Vakalarında Artış Yaşıyor

Güney Kore'de sağlık yetkilileri, yaz aylarında artan Kovid-19 vakaları sebebiyle mevcut önlemleri artırma kararı aldıklarını duyurdular. Ülke genelindeki büyüyen vaka sayıları, sağlık sistemini tehdit ederken, yetkililerin harekete geçmesi kaçınılmaz hale geldi.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'nın Açıklamaları

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), Kovid-19'a karşı alınan mevcut önlemlerin yetersiz kaldığını belirterek yeni müdahale planlarını açıkladı. Bu plan dahilinde vakaların kontrol altına alınması ve mevcut duruma yanıt verebilmek için müdahale ekibinin genişletileceği bildirildi.

Ağustos'taki Vaka Artışı

Güney Kore'de, 2023'ün ağustos ayının ilk haftasında Kovid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısının 861'e yükseldiği ve bu sayının son dört haftada altı kat arttığı gözlemlendi. Yetkililer, özellikle yaşlı vatandaşlar için ekim ayında aşılanma sürecinin süreceğini de belirtmiş durumda.

Uzmanlarla Biraraya Gelinmesi Planlanıyor

Gelecek günlerde, 14 Ağustos'ta sağlık uzmanlarıyla bir araya gelerek durumu değerlendirip stratejiler geliştirilmesi planlanıyor. Yetkililer, vakaların ağustos sonuna kadar artmaya devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, sağlık sisteminin üzerindeki baskının artmasına neden olabilir.